Câmara adia mais uma vez votação da revisão do Plano Diretor de SP

São Paulo

A Câmara Municipal de São Paulo adiou novamente a votação do Plano Diretor Estratégico. Ela passou desta sexta-feira (23) para a próxima segunda-feira (26).

A decisão foi tomada porque não houve consenso entre os vereadores sobre a área de influência dos chamados Eixos de Estruturação e Transformação Urbana, onde a lei permite estímulos financeiros para a construção de edifícios mais altos.

Segundo o vereador Rodrigo Goulart (PSD), relator do projeto de revisão, o prolongamento das negociações resultará no atraso de um dia da publicação do texto no Diário Oficial do Município, que passará desta quarta (21) para a quinta-feira (22).

Região da Vila Prudente, ao lado da estação homônima, na zona leste de São Paulo - Zanone Fraissat/Folhapress

Sem o adiamento, esse atraso inviabilizaria a realização das três audiências públicas previstas para antes da votação, disse o vereador. Agora, as três audiências ocorrerão na quinta, na sexta e na segunda.

O texto aprovado em primeira votação na Câmara abria a possibilidade de aplicar as regras de verticalização para uma distância de até mil metros ao redor das estações. No plano que está em vigor desde 2014, esse raio é de 600 metros. Para estabelecer um meio-termo, o relator colocou no projeto de revisão a distância de 800 metros.

Goulart ponderou, porém, que o programa federal Minha Casa Minha Vida considera mil metros como uma "distância caminhável" até o transporte público.

A tendência é que a proposta mantenha o aumento de 300 para 450 metros com estímulo ao adensamento construtivo no entorno dos corredores de ônibus.