Caminhão pega fogo na subida da serra de Petrópolis (RJ); motorista morre

Rio de Janeiro

Um caminhão bitrem que transportava combustível pegou fogo após tombar nesta quinta-feira (8) na subida da serra de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro.

O acidente foi registrado pelas autoridades no início da manhã no km 96 da BR-040, em Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio. Uma pessoa morreu no local.

A vítima foi o motorista do caminhão, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a concessionária Concer (Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio), que administra a via.

Caminhão pegou fogo em acidente na subida da serra de Petrópolis, no Rio de Janeiro - Reprodução TV Globo

O acidente ocorreu em um trecho com radar e sinalização de velocidade limitada a 50 km/h, disse a concessionária.

Por causa da ocorrência, o trânsito foi interditado a partir da praça de pedágio de Duque de Caxias, na altura do km 102, no sentido Juiz de Fora.

Há opção de retorno para os motoristas. A situação, contudo, provocou engarrafamento na região.

"A recomendação é que o motorista reprograme o deslocamento no sentido Juiz de Fora pela BR-040 enquanto a serra não for desbloqueada", afirmou a Concer.

O sentido Rio da rodovia operava normalmente, segundo a empresa. A descida da serra é separada da subida.

Pouco antes das 10h45, não havia previsão de liberação do trecho bloqueado. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o fogo após o acidente.

De acordo com a PRF e a Concer, além do caminhão, quatro carros foram atingidos pelas chamas. Um dos passageiros sofreu uma queimadura leve no braço. Ele foi atendido pela equipe médica da concessionária.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro falou em outros cinco veículos atingidos pelas chamas.

"Cerca de 30 militares de 3 unidades participaram da operação, com apoio de 8 viaturas. A via precisou ser interditada para o trabalho de combate e para o socorro às vítimas", afirmaram os bombeiros.

"Uma pessoa foi atendida e liberada no local. Um óbito foi confirmado até o momento. A perícia da Polícia Civil foi acionada", completou.

O nome do motorista do caminhão não foi divulgado pelas autoridades.