Governo de SP monta abrigos preventivos por causa da chuva em São Sebastião

São Paulo

O Governo de São Paulo montou três abrigos preventivos por causa da chuva que atinge São Sebastião, no litoral norte norte do estado.

O município, onde 64 pessoas morreram por causa da chuva em fevereiro, no Carnaval, está em estado de alerta para tragédias em decorrência de alagamentos por fortes chuvas nesta terça-feira (13).

Operários do DER trabalham em deslizamento de terra na rodovia Rio-Santos, em Boiçucanga, São Sebastião, por causa da chuva desta terça-feira (13) - @_dersp no Twitter

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão é de chuva até sexta-feira (16), com possibilidade para enchentes e alagamentos.

Em um dia foram registrados 204 mm de precipitação somente na região de Juquehy, segundo a Defesa Civil.

A prefeitura suspendeu as aulas nas escolas situadas na região sul do município por causa da dificuldade de acesso de transporte escolar.

De acordo com a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), os abrigos que podem ser usadas por moradores em busca de refúgio, em caso de enchentes, estão montadas no Polo 2 da Escola Municipal Professora. Nair Ribeiro de Almeida, em Juquehy, na Escola Municipal Henrique Tavares de Jesus, na Barra do Sahy,; e no Ginásio do Cascalho, em Boiçucanga.

A Coordenadoria Estadual da Defesa Civil emitiu um alerta na última segunda-feira (12) que prevê chuvas intensas na região até a próxima sexta-feira (16).

A prefeitura afirmou que podem ocorrer ventos com rajadas de 53 km/h durante a madrugada desta quarta-feira (14).

O primeiro registro de inundação ocorreu na Barra do Sahy. Em publicação no Twitter, o prefeito da cidade, Felipe Augusto (PSDB), mostrou a situação. Moradores do bairro, além de outras áreas de risco, são incentivados a deixar suas residências.

Vila Sahy é outro ponto a registrar danos por enxurrada. O local foi o mais afetado pela tragédia das chuvas de fevereiro. Um canteiro da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) do Estado de São Paulo, responsável pela construção de moradias populares para os desabrigados há quatro meses, foi alagado.

Em nota, a companhia declara trabalhar em conjunto com os órgãos envolvidos nas obras para realização de macrodrenagem no terreno.

A rodovia Rio-Santos, que ficou intransitável durante a tragédia no Carnaval, voltou a ter que queda de barreiras que bloquearam pistas nesta terça-feira.

Foram bloqueados os km 158 e 175, por causa de deslizamentos e quedas de árvores, além de parcialmente obstruído o km 172. Isso na altura de São Sebastião.

Desde segunda, não foi somente Juquehy a registrar chuva em grande volume. Caíram 160 mm sobre Camburi. Em Barra do Una, foram 158 mm. Os dados são do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais).

Outros municípios do litoral paulista estão em alerta por causa da chuva. Em Caraguatatuba, que faz limite com São Sebastião. Em Caraguatatuba, que faz divisa com São Sebastião, choveu mais de 120 mm nesta terça. A prefeitura diz que fiscaliza os bairros e envia mensagens à população via redes sociais. Até a publicação deste texto não havia pontos alagados.

Em Guarujá, litoral sul, a prefeitura emite alerta de chuvas e ventos fortes desde segunda. A cidade registrou mais de 100 mm de precipitação nesta terça.

O enredo é o mesmo em outras cidades da Baixada Santista, como Santos. A cidade registra menos chuvas, mas autoridades já vistoriam áreas mais sensíveis. Na segunda, a Marinha emitiu alerta de ressaca marinha para toda a baixada. São previstas ondas de 2,5 metros a partir desta quarta.