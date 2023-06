Homem ateia fogo em garota de programa no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o caso de um homem que ateou fogo em uma jovem na avenida Brasil, na altura de Bangu, zona oeste da cidade.

O crime aconteceu no último sábado (10), e o vídeo do momento em que o homem tenta incendiar a mulher, que trabalhava como garota de programa, foi compartilhado nas redes sociais.

O caso é investigado pela delegacia de Bangu. De acordo com a polícia, a gravação está sendo analisada para identificar o suspeito. Ele deverá responder por lesão corporal e injúria por preconceito.

Beatriz Sttefany Vilella foi atacada com fogo no último sábado (10), na avenida Brasil, no Rio de Janeiro - Reprodução/TV Globo

A vítima, Beatriz Sttefany Barbosa Vilella Vicente, já prestou depoimento no inquérito. Ela afirma que estava com uma amiga quando foram abordadas por um homem dentro de um carro na avenida Brasil, uma das principais vias do Rio.

No vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o rosto do agressor. Ele espera as duas se aproximarem do veículo e então pega um desodorante e acende um isqueiro. Ao apertar o spray, o fogo vai em direção a Beatriz.

A mulher teve o cabelo atingido pelas chamas —e precisou tirar o aplique atingido pelo fogo—, mas não teve ferimentos graves. Nas imagens, o homem deixa o local rindo com o motorista do carro, que filma toda a cena.

Beatriz conta que, no domingo (11), o suspeito a procurou e ofereceu dinheiro para ela "ficar quieta". Segundo a jovem, ele conseguiu o telefone dela e fez a proposta por mensagem.

"Ele me chamou no WhatsApp e me ofereceu dinheiro para ficar quieta. Eu disse que não, nem fiquei de papo com ele. E o bloqueei logo em seguida", disse à Folha.

A vítima disse que passou as informações do contato para a polícia. Ela afirmou que não o conhecia até o ataque e, à reportagem, falou não saber o nome dele. Disse também que não sabe como ele conseguiu o seu número de telefone.