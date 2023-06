Policiais de São Paulo receberão salários reajustados a partir de agosto

São Paulo

As forças policiais do estado de São Paulo terão os salários reajustados no próximo mês, com pagamento dos novos valores a partir de agosto. O projeto que definiu o aumento foi sancionado nesta segunda-feira (12) pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e contemplou as polícias Militar, Civil e Técnico-científica.

De acordo com o governo paulista, a medida deve englobar mais de 100 mil servidores, incluindo aposentados e pensionistas. Os reajustes vão de 13% a 31%, dependendo da categoria e estágio da carreira (veja novos valores abaixo).

O projeto, de autoria do governo, foi aprovado sem alterações na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), com 84 votos favoráveis e nenhum contrário.

Policiais militares, civis e técnico-científicos terão receberão salários reajustados a partir de agosto. - Pablo Jacob - 23.jun.2022/Governo do Estado de SP/Divulgação

A discrepância nos percentuais gerou tensão entre as forças de segurança. Policiais civis criticaram a medida, que estabelece aumentos maiores para policiais militares - na média, oficiais da PM terão reajuste de 22,6%, contra 17,9% dos delegados.

O impacto do reajuste aos servidores é estimado pelo governo em R$ 2,5 bilhões no orçamento estadual desse ano.

A Polícia Penal, que possui o segundo maior efetivo entre as forças de segurança do estado, ficou de fora do reajuste sancionado nesta segunda. O governador prometeu encaminhar à Alesp um novo projeto de lei regulamentando a carreira e propondo valorização salarial.

Veja como ficam os salários das carreiras policiais a partir do próximo mês: