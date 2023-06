Professor é aplaudido por 'corredor humano' em último dia de trabalho no ES; veja

Vitória

Um professor do município de Ibatiba, no sul do Espírito Santo, ganhou uma surpresa dos alunos da escola municipal David Gomes, no último dia 23, ao anunciar que aquele seria seu último dia de trabalho. Ele decidiu se aposentar após 35 anos de atuação na área da educação.

No horário de saída, os alunos organizaram um "corredor humano" para aplaudir o professor Jacy Silveira Nunes, 60. Ele não conteve a emoção e foi às lágrimas.

O professor Jacy Silveira Nunes, 60, é aplaudido em seu último dia de trabalho em escola em Ibatiba (ES) - Eduardo Coco Miranda

Um vídeo gravado no momento da homenagem mostra alunos aplaudindo Nunes enquanto ele passa pelo corredor. De acordo com o professor, além dos que aparecem nas cenas, outros estudantes que já tiveram aula com ele o aguardavam do lado de fora.

"Foram mais de 200 alunos. Eu não imaginava nada disso. Quando eu coloquei o pé para fora da sala e olhei para o corredor, vi aquela cena tão importante, que dinheiro nenhum do mundo paga", disse Nunes.

O professor conta que, naquele momento, viu um filme passar em sua mente. "Eu não sei a quantos batimentos cardíacos meu coração chegou, mas não aguentei e comecei a chorar enquanto caminhava e acenava. Sempre fui um profissional muito dedicado, então estou muito feliz com a repercussão."

No último dia de aula, os estudantes também o presentearam com chocolates e cartas.

"Devo ter ganhado cerca de 60 cartas. Quando cheguei em casa, li a primeira e voltei a chorar, não tive como ler as outras. Ainda lerei uma por uma. Essas crianças são tudo para mim."

Agora, a ideia do professor é montar uma espécie de minimuseu em sua casa para reunir os presentes que ganhou ao longo da vida no magistério.

Elizângela Silveira de Amorim Gomes, diretora da escola, conta que os colegas não esperavam que Nunes fosse ficar tão emocionado e diz que vários outros profissionais da escola choraram com a homenagem.

"Foram cinco anos de contribuição dele em nossa escola. Foi aqui que ele decidiu finalizar a brilhante carreira", disse. "Foi um momento muito especial. Ser professor é algo muito emocionante, apesar de ser uma carreira árdua", acrescentou.

Antes dos aplausos, os professores organizaram uma festa com o tema Flamengo para o colega, que é rubro-negro apaixonado.

Nascido em Ibatiba, Nunes foi criado no campo e trabalhou com agricultura até os 29 anos. Antes de deixar o trabalho com a terra, ainda em 1984, começou a lecionar. "Eu dava aulas pela manhã e na parte da tarde ia para o campo. Plantava milho, arroz, feijão e café."

Em 1993, começou a cursar pedagogia. Já formado, em 2002, foi aprovado em concurso público.

Na escola municipal em que se aposentou Nunes lecionou matemática, história e geografia para os alunos do 4º e 5º anos. Agora ele afirma querer passar mais tempo com a família.

"As condições dos professores melhoraram muito desde que eu comecei, mas estão longe do ideal. Tenho muitos colegas que trabalham em várias escolas ao mesmo tempo para conseguir uma renda suficiente, então espero que haja mais valorização daqui para frente", disse Nunes.