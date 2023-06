Rodovia Rio-Santos (SP-55) tem interdições parciais em São Sebastião

São Paulo

A rodovia Rio-Santos (SP-55) apresenta, nesta quarta-feira (14), interdição parcial, no km 172, na região da Barra do Sahy, e no km 142, na região de Toque Toque, em São Sebastião, litoral de São Paulo. As interdições ocorrem por conta da queda de barreiras registradas desde a tarde de terça (13).

A rodovia é a mesma que teve trechos destruídos por conta das chuvas de fevereiro que causaram uma tragédia e deixaram 65 mortos no litoral.

Operários do DER trabalham em deslizamento de terra na rodovia Rio-Santos, em Boiçucanga, São Sebastião, por causa da chuva desta terça-feira (13) - @_dersp no Twitter

Na tarde de terça, segundo o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), houve queda de barreiras e árvores nos dois trechos citados acima, devido a fortes chuvas que atingem o litoral norte de São Paulo. Os deslizamentos e quedas de barreiras também afetaram os kms 158 e 175. Equipes do DER trabalham para desobstruir os trechos.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão é de chuva até sexta-feira (16), com possibilidade para enchentes e alagamentos.

Em um dia foram registrados 204 mm de precipitação somente na região de Juquehy, segundo a Defesa Civil.

Desde segunda, não foi somente Juquehy a registrar chuva em grande volume. Caíram 160 mm sobre Camburi. Em Barra do Una, foram 158 mm. Os dados são do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais).

A prefeitura suspendeu as aulas nas escolas situadas na região sul do município por causa da dificuldade de acesso de transporte escolar.

A Coordenadoria Estadual da Defesa Civil emitiu um alerta na última segunda-feira (12) que prevê chuvas intensas na região até a próxima sexta-feira (16).