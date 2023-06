Saiba quais cidades mais ganharam população no Censo de 2022

São Paulo

Os municípios que mais cresceram em termos absolutos de população são Manaus (AM), Brasília (DF) e São Paulo (SP), de acordo com dados do Censo de 2022 divulgados nesta quarta-feira (28) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A comparação é com a população de 2010.

Vista aérea do bairro indígena Parque das Tribos, em Manaus, Amazonas - Michael Dantas/Folhapress

Como já são cidades populosas, é natural que seus índices populacionais sejam mais altos.

Já os municípios que mais cresceram em termos percentuais, ou seja, que mais aumentaram em relação à própria população de 2010, são Canaã dos Carajás (PA), Abadia de Goiás (GO) e Extremoz (RN).

Confira o ranking completo:

Veja o ranking que considera apenas cidades com população superior a 100 mil habitantes: