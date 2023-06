Quais são os 20 maiores e os 20 menores municípios do Brasil

São Paulo

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou nesta quarta-feira (28) os dados do Censo de 2022. São Paulo se mantém como a cidade mais populosa do Brasil, com 11,4 milhões de habitantes, alta de 1,7% na comparação com o Censo de 2010.

Pessoas no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, maior cidade sem contar as capitais - Bruno Santos/Folhapress

Dos 20 maiores, 17 são capitais. Sem considerá-las, os maiores municípios são Guarulhos (SP), com 1,2 milhão de pessoas, Campinas, com 1,1 milhão, e São Gonçalo (RJ), com 896,7 mil pessoas.

A lista de menores cidades do Brasil é encabeçada por Serra da Saudade (MG), com 833 residentes, seguida de Borá (SP), com 907, e de Anhanguera (GO), com 924.

Veja a distribuição populacional no país: