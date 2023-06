South African volta a SP com voos para Joanesburgo e Cidade do Cabo

São Paulo (SP)

Depois de enfrentar uma forte crise financeira que praticamente interrompeu todas as suas operações, nesta quinta-feira (29) a South African Airways anunciou a retomada das suas operações intercontinentais, começando por São Paulo.

A partir de 31 de outubro, a capital paulista terá quatro frequências semanais diretas para a África do Sul: duas para Joanesburgo (às segundas e quintas) e outras duas para Cidade do Cabo (as terças e sábados), uma rota inédita.

Passageiros embarcam em aeronave da South African Airways, companhia aérea sul-africana que anunciou a retomada dos seus voos diretos de São Paulo para Joanesburgo e uma rota inédita para a Cidade do Cabo - REUTERS/Siphiwe Sibeko

Os voos para Joanesburgo partirão do Aeroporto Internacional de Guarulhos às 17h45, chegando à capital sul-africana às 16h15; no sentido contrário, o voo decola às 11h20 e chega em São Paulo às 16h15. Já para a Cidade do Cabo, o novo voo parte de Guarulhos às 18h05 e pousa no destino às 06h40; o voo de retorno parte às 12h55 e chega em São Paulo às 16h35. As vendas foram abertas nesta quinta (29).

"Estamos muito felizes em anunciar São Paulo como nosso primeiro destino internacional, que também marca o retorno de nossos voos de longa distância a partir da Cidade do Cabo", disse John Lamola, CEO interino da companhia.

"Essa decisão foi tomada com base em uma análise rigorosa da viabilidade da rota, já que a sustentabilidade tem estado no centro da abordagem da South African desde nossa retomada."

Em março de 2020, ainda no ínicio da pandemia, a South African Airways suspendeu todas as suas operações. A empresa, que já enfrentava problemas financeiros, mergulhou então em uma forte crise, que só começou a ser superada em junho de 2021, quando o governo sul-africano decidiu abrir mão de 51% da empresa para um consórcio privado.

O anúncio da retomada dos voos da South African para São Paulo marca também o fim de um hiato de dois anos sem nenhuma ligação direta entre o Brasil e a África do Sul.

A rota Guarulhos-Joanesburgo também era operada pela Latam, que suspendeu a operação durante a pandemia, mas também pretende retomá-la ainda neste ano, a partir de 2 de setembro.

Além das novas rotas de ambas as companhias para a África do Sul, os brasileiros também consegue acessar o continente africano voando para Luanda, com a TAAG, e para Adis Abeba com a Ethiopian Airlines —que estende algumas frequências de São Paulo para Buenos Aires.