Manhã desta terça (4) começa com temperatura de 9,8°C em São Paulo

São Paulo

A manhã desta terça-feira (4) começa com termômetros na casa dos 9,8°C na capital, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo.

A menor temperatura foi registrada em Marsilac, na zona sul, com termômetros marcando 3,5°C no início da manhã. Na região central da cidade o registro foi de 11,8°C.

Não há registro de sensação térmica significativa em função da baixa circulação dos ventos.

Imagem de moradores de rua dormindo no Pátio do Colégio, na região central de São Paulo - Bruno Santos - 3.jun.23/Folhapress

A capital mantém o estado de atenção para baixas temperaturas, decretado pela Defesa Civil Municipal desde às 11h45 de sexta-feira (23).

A Defesa Civil paulista emitiu alerta para baixas temperaturas até esta quarta-feira (5) na região metropolitana de São Paulo.

A diminuição da quantidade de nuvens nos próximos dias deve manter as madrugadas mais frias, pelo menos até quinta-feira (6).

A queda brusca nos termômetros está relacionada a uma massa de ar fria e aos ventos que ainda sopram do quadrante sul, fazendo com que as mínimas variem entre 6°C e 10°C na média do estado, afirma a Defesa Civil.

A menor marca do ano até agora foi constatada na madrugada do dia 17 de junho, com média de 8,5°C —com 4,3°C na estação Capela do Socorro-Parelheiros, localizada na divisa entre as duas subprefeituras da zona sul.