Gerações de roqueiros não conseguem imaginar o balcão do Armazén, bar de rock em Bauru, no interior de São Paulo, sem a presença de Valéria de Carvalho Costa, uma das sócias e descrita por frequentadores como a alma do espaço.

Ela comandava o estabelecimento desde a década de 1980, ao lado do sócio e ex-marido, Paulo Penatti. Além de ter criado a decoração e montado o jardim, fazia a programação e o contato com as bandas, era responsável pelo cardápio, gerenciava a equipe e preparava as famosas pingas e os licores.

Cada detalhe tem um pouco de Valéria. A história do Armazén, que já completou 43 anos, deve muito à personalidade forte dela. Era uma mulher que falava o que pensava e defendia seus posicionamentos, inclusive na condução do negócio.

"Imagina comandar uma casa noturna de rock nos anos 1980? Tem que ter postura. Ela sabia se fazer respeitada", descreve a sobrinha Rayra de Carvalho Costa César Pinto, que trabalhava ao lado da tia.

Paulo abriu o bar após uma temporada na Holanda, e Valéria começou a frequentá-lo com amigos. Os dois se apaixonaram e viraram sócios, e a parceria seguiu mesmo após o fim do casamento.

Valéria estimulava os artistas autorais, abria espaço e reconhecia a importância deles. "O Arma é muito frequentado por músicos. Mesmo quando tocam em outros lugares, passam no bar para terminar a noite. Em grande parte, acredito que é devido ao critério de qualidade que sempre foi exigido para subir no palco. Todo mundo sabe que, se a banda está tocando lá, é porque é boa de verdade", afirma Rayra.

Uma das visitas mais marcantes foi a de Luiz Melodia, após um show no Sindicato dos Bancários de Bauru. Também eram lendárias as histórias sobre o banheiro do bar, pioneiro no conceito unissex, por escolha do público.

"Tinha banheiro feminino e masculino, mas as pessoas não respeitavam", relatou a própria Valéria, com humor, em depoimento recente ao Museu da Pessoa.

Filha de um promotor de Justiça e uma professora, ela era formada em direito, mas nunca exerceu a profissão. O rock apareceu no caminho e influenciou toda a trajetória.

"O rock mudou tudo. Visão de vida, modo de vestir. Não tem como não gostar, não ser tocada pela coisa", disse no depoimento sobre a paixão que começou na adolescência.

Na mesma entrevista, lembrou os dias em que incentivou bandas iniciantes a tocar praticamente sem público, às vezes com apenas cinco pessoas no bar. Mais tarde, viu os mesmos grupos fazerem sucesso e lotarem a casa.

A partir de 2016, Valéria intensificou o trabalho social. Organizou show para arrecadar cobertores e agasalhos em um ano de inverno rigoroso e, às terças-feiras, reunia pessoas para distribuir comida e roupas nas ruas de Bauru.

Batizado de Esquadrão do Rock, o grupo solidário se encontrava na casa da roqueira, em um espaço que foi adaptado e transformado em cozinha, com fogão e utensílios industriais. Também realizava ações em orfanatos e asilos e era protetora dos animais. Mesmo doente, coordenou a distribuição de cestas de Natal, no final de 2022.

"Ela movia montanhas para ajudar a todos e comigo não era diferente. Sempre me apoiou muito, mas sempre me disse a real, mesmo que doesse", descreve uma das filhas, Natasha Costa Penatti. "Admirava sua generosidade, sua capacidade de fazer amigos. A casa era sempre aberta, vivia cheia de gente, ela gostava de reunir, de fazer comida gostosa para todos."

Morreu no último dia 25, aos 68 anos, de câncer. Deixa duas filhas, irmãos, sobrinhos e o Armazén.

