Mulher de 80 anos morre por causa do vento forte no litoral de SP

São Paulo

Uma idosa de 80 anos morreu no litoral de São Paulo nesta quinta-feira (13) por causa dos fortes ventos provocados pela formação de um ciclone no Sul do país.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Defesa Civil estadual, a vítima é de Itanhaém, no litoral sul. Ela morreu após levar um choque elétrico causado pela queda de um galho sobre uma fiação de média tensão.

Na delegacia, a filha da vítima afirmou à polícia que a mãe estava na casa da vizinha, na rua Bartira, quando o vento derrubou um galho de árvore e, em seguida, um fio de alta tensão caiu e atingiu a mulher.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública disse que a perícia foi acionada ao local. O caso foi registrado como morte acidental no 2° DP de Itanhaém.

Outra vítima dos ventos desta quinta é uma mulher de 24 anos que estava dentro de um carro de autoescola atingido pela queda de uma árvore em São José dos Campos, no Vale do Paraíba.

Árvore caiu nesta quinta-feira (13) sobre carro onde estava uma mulher de 24 anos em São José dos Campos - Divulgação/Corpo de Bombeiros

A mulher foi reanimada, socorrida pelo Samu (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência) e levada para o Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence. Seu estado não foi informado.

Até as 16h desta quinta, Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil registraram 31 quedas de árvores na capital, 38 no litoral sul, dez no litoral norte e cinco em São José dos Campos.

As maiores rajadas de vento foram registradas em São Miguel Arcanjo (81 km/h), Barueri (74 Km/h) e Cachoeira Paulista (72 km/h).