Casal de idosos é amarrado durante assalto a casa no Alto de Pinheiros, em SP

São Paulo

Um casal, de 79 e 80 anos, e a neta deles, que não teve a idade informada, foram amarrados por ladrões que invadiram a casa onde moram, em Alto de Pinheiros, bairro de classe média alta, na zona oeste de São Paulo.

Segundo a polícia, o assalto ocorreu por volta das 2h deste domingo (13). Três homens, suspeitos da ação, estão foragidos.

Carro da Polícia Militar; na madrugada deste domingo (13), PMs foram acionados para atender a uma ocorrência de assalto à casa de idosos no Alto de Pinheiros, zona oeste de São Paulo - Danilo Verpa - 31.jul.23/Folhapress

Foram levados cerca de R$ 20 mil, joias, relógios, celulares, um notebook, além de duas pistolas que estão registradas no nome do idoso.

De acordo com boletim de ocorrência, o homem, a esposa e a neta dormiam quando foram surpreendidos por três assaltantes armados com um objeto semelhante a uma faca. A polícia não informou como o trio invadiu a residência.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública disse que os suspeitos ficaram no imóvel por algumas horas e antes de fugirem amarraram as mãos das vítimas. A Polícia Militar acabou acionada em seguida.

Foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística e o caso foi registrado como roubo a residência no 14° DP (Pinheiros).

As delegacias localizadas em Pinheiros e Perdizes, bairros ricos da zona oeste de São Paulo, registraram recorde nas ocorrências de roubo e furto, respectivamente, neste ano.

Dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública) indicam uma explosão nos casos de roubos elaborados no 14º DP. De janeiro a junho foram anotadas 1.699 ocorrências com o uso de armas ou mediante violência. É a maior quantidade já vista no distrito desde 2002, quando teve início a séria histórica. Em relação ao ano passado houve uma alta de cerca de 7% nos registros.

Os casos de furto tiveram 4.836 registros nos seis primeiros meses de 2023. O número é quase 50% que o do mesmo período do ano passado, com 3.243 ocorrências.

Em julho, ao ser questionada sobre o recorde de roubos e furtos naquela região, a Secretaria da Segurança Pública afirmou que as atividades de policiamento seriam reorientadas e intensificadas. Conforme a pasta, desde o início do ano, quase criminosos foram presos por crimes patrimoniais em Pinheiros e Perdizes.