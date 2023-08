Homem de 70 anos é suspeito de agredir entregador e apontar revólver contra motoboys em SP

Uma confusão envolvendo um entregador de aplicativo e um idoso terminou com duas pessoas detidas na zona sul de São Paulo nesta terça-feira (22). A Polícia Civil investiga o caso, que teve início por volta das 13h.

O motoboy Guilherme Sanches disse à reportagem que havia ido até uma residência nas proximidades da avenida Nossa Senhora das Mercês, no Sacomã, para realizar a entrega de uma refeição a uma mulher vizinha do idoso, que tem 70 anos.

Entregador de 25 anos mostra ombro ferido após supostamente ter sido agredido por um idoso na zona sul de São Paulo, nesta terça-feira (22) - Paulo Eduardo Dias/Folhapress

Sanches diz que o homem ouviu ele pedir um código para liberar o pedido da mulher e achou se tratar de um golpe.

Nesse instante, o idoso teria pedido para a mulher não passar os dados e teria tentado fotografar a placa da motocicleta. Sanches diz que o homem teria o tratado como se fosse um ladrão.

Ainda segundo o motoboy, os dois começaram a discutir e, na sequência, o filho do homem apareceu e segurou Sanches, que passou a ser agredido.

O motoboy diz que foi agarrado pelo colarinho e recebeu socos na costela do idoso. Um dos socos deixou um hematoma no ombro.

Policiais militares estiveram no local e acalmaram os ânimos, segundo testemunhas. No entanto, um vídeo registrado por uma pessoa que passava pela via e que mostra Sanches relatando as agressões viralizou e chegou a outros motoboys.

Por volta das 16h, um grupo de 50 motociclistas foram até o endereço e passaram a hostilizar o idoso e atirar pedras e rojões contra o imóvel dele, segundo PMs que testemunharam o caso. Policiais civis confirmaram que o idoso teve o imóvel e seu veículo depredados.

O idoso então pegou um revólver calibre 32 e apontou em direção ao grupo. Ele não chegou a atirar, de acordo com os PMs e os advogados de Sanches, Matheus Malvezzi e Caio Dias.

O delegado responsável diz que vai aguardar a perícia, já que imagens gravadas no local captaram sons semelhantes a tiros.

O idoso foi preso por porte ilegal e disparo de arma de fogo.

Um dos motoboys foi detido por ameaça, por atirar pedras contra a casa. Ambos foram levados ao 26º DP (Sacomã). Eles devem passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (23).