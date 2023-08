Movimentos sociais protestam em São Paulo contra as 16 mortes na Baixada Santista

São Paulo

Representantes de movimentos sociais, além de alguns políticos de esquerda, fazem no centro de São Paulo uma manifestação contra as 16 mortes na Baixada Santista, em reação da polícia paulista ao assassinato de um soldado da PM na semana passada.

O ato começou por volta das 18h30 desta quinta-feira (3), em frente à Secretaria da Segurança Pública, na região da República.

Os pouco menos de 500 manifestantes se concentram em um círculo na esquina entre as ruas José Bonifácio e Líbero Badaró.

Ato pelo fim da Operação Escudo da Polícia Militar no litoral de São Paulo, e contra o Governador Tarcísio de Freitas, em frente a Secretária de Segurança Publica de São Paulo - Roberto Casimiro/Fotoarena/Folhapress

O trânsito no entorno foi interditado, inclusive no viaduto do Chá, onde fica a prefeitura.

Em um pequeno carro de som, houve revezamento de discursos contra o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que foi chamado de "mão de sangue".

A vereadora Luana Alves (PSOL) afirmou ter ido com uma comissão ao Guarujá, na terça-feira (2), e que ouviu relatos de mulheres que estão indo buscar seus maridos no trabalho, com medo que sejam mortos pela polícia.

"Estamos vendo um terrorismo de Estado", afirmou ao microfone.

A estudante Elizabeta Medeiros, 23, que mora próximo ao ato, disse ter ido à manifestação para "pedir respeito à sua cor".

"Aqui é um lugar de insegurança, não de segurança, porque somos negros e negras que podem ser mortos na rua com um tiro a qualquer momento", afirmou, indicando a sede da secretaria.

Policiais militares acompanham a manifestação de longe.

A professora aposentada Maria das Graças Fávero, 68, acompanhava os gritos de ordem conta a PM.

"Acho que no fundo eles pedem é respeito para todo mundo, até para a polícia", afirmou a moradora do bairro de Santana, na zona norte.