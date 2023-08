Passageiros andam sobre trilhos no metrô de Salvador após apagão

Recife

Passageiros do metrô de Salvador andaram sobre trilhos após trens do sistema metroviário pararem de funcionar durante o apagão nacional que afetou a Bahia e outros 24 estados, além do Distrito Federal, na manhã desta terça-feira (15).

A CCR Metrô Bahia, administradora responsável pela via ferroviária de Salvador e Lauro de Freitas, na região metropolitana, informou por volta das 13h10 que o metrô continuava sem funcionar.

Pela manhã, os vagões foram esvaziados e as operações foram suspensas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram os passageiros andando sobre os trilhos.

Passageiros do metrô de Salvador caminharam pelos trilhos após falta de energia - - Reprodução/Victor Pinto no Instagram

De acordo com a concessionária Neoenergia, todos os municípios da Bahia foram afetados pelo apagão.

Em nota, a CCR Metrô Bahia disse que as pessoas foram orientadas a deixarem as estações e os trens após a queda de energia e que os usuários foram encaminhados com segurança para as plataformas mais próximas.

As estações de embarque e desembarque foram fechadas temporariamente.

Em nota divulgada às 12h45, o Ministério de Minas e Energia anunciou que todas as capitais do Nordeste também tiveram o suprimento de energia normalizado.

No momento, as equipes técnicas atuam para restabelecer as cargas ainda afetadas nas regiões Norte e em outras localidades do Nordeste.

Até as 12h30, foram recompostos 41% da carga da região Norte e 85% do fornecimento da região Nordeste, segundo o governo federal.