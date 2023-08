Polícia do Rio prende homem suspeito de feminicídio em SP

São Paulo

Policiais civis da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro prenderam nesta quinta-feira (24) em Guaratiba, zona oeste da cidade, um homem de 33 anos que já cumpriu medida de segurança pela morte do pai e agora é suspeito de ter assassinado a namorada, a fonoaudióloga Aline Candalaft, 31.

O corpo dela foi encontrado na manhã de domingo (20) no imóvel em que o casal vivia em Rudge Ramos, São Bernardo do Campo, no ABC.

O crime é investigado como feminicídio e a Justiça decretou a prisão temporária (30 dias) de Lucas Bonfim Lhamas. A polícia não informou o nome do advogado do suspeito, e a reportagem ainda não localizou a defesa dele.

O casal Aline Candalaft, 31, e Lucas Bonfim Lhamas, 33; ela foi encontrada morta em São Bernardo do Campo (SP) - Divulgação/Polícia Civil

Até três dias antes de o corpo ser encontrado, o pai da vítima enviava mensagens para o namorado da filha, pedia para falar com ela, mas ele dava desculpas. Dizia, por exemplo, que eles estavam passeando ou que o celular dela havia "pifado".

Em uma das mensagens ao pai da fonoaudióloga, Lhamas confessou ter matado a namorada, segundo a polícia. Em seguida, ele fugiu.

O homem foi localizado no Rio durante a Operação Shamar, de combate à violência contra a mulher. A ação nacional é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Lhamas foi julgado pela morte do pai em 2015 em Santo André, também no ABC. De acordo com a delegada seccional de São Bernardo do Campo, Kelly Cristina Sacchetto Cesar de Andrade, ele respondeu a uma medida de segurança e ficou em tratamento em hospital psiquiátrico de 2018 a 2021.