Polícia identifica suspeito de agredir nutricionista com socos e cabeçada em SP

São Paulo

A Polícia Civil afirmou ter identificado o homem investigado por agredir uma nutricionista com socos e cabeçadas no rosto, na madrugada do dia 23 de julho, em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo.

As agressões aconteceram na rua Maranhão, no bairro Santa Paula, depois que Estela Frohlich, 25, perdeu o controle do carro que dirigia e bateu o pneu na calçada.

O suspeito foi detido e ouvido na tarde de último domingo (30). Não foi informado se ele apresentou defesa.

A nutricionista Estela Frohlich, 25, após ser agredida em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo - Reprodução/TV Globo

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), ele disse à polícia ter sido vítima de uma montagem, mas admitiu que era ele quem aparecia nas imagens.

Como não houve flagrante, ele foi liberado após prestar depoimento. A polícia requisitou exame de corpo de delito e relatou o caso, como lesão corporal, ao Poder Judiciário.

Momento da discussão entre a nutricionista e o homem que a agrediu - Reprodução/TV Globo

Imagens de câmeras de segurança mostram a jovem do lado de fora do veículo, usando um aparelho celular, quando um homem passeando com um cachorro se aproxima. Em seguida, aparentemente ocorre uma discussão.

O homem dá uma volta pelo veículo e a jovem se aproxima dele, sem tocá-lo. Ele, então, dá uma cabeçada nela. A jovem tenta revidar e é agredida com socos.

Em entrevista à TV Globo, Estela disse que tinha perdido o controle do carro e acabou batendo o pneu na guia, que estourou.

"Eu pego o celular para tentar falar com a minha irmã e contar o que aconteceu porque o carro era dela, eu estava com o carro dela. Só que ele chegou, virou a esquina e veio me xingando, me chamou de vagabunda e me acusou de quase ter atropelado ele", disse a nutricionista.

Ela disse ter sofrido afundamento dos ossos da face e que precisou ser submetida a uma cirurgia por causa das agressões.