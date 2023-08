STJ aumenta penas de PMs condenados pela morte de Amarildo

Brasília

A 6ª Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu, por unanimidade, aumentar a pena de policiais militares condenados pelo desaparecimento e morte do ajudante de pedreiro Amarildo Dias de Souza, 42. O crime em julho de 2013, na Rocinha, favela da zona sul do Rio de Janeiro.

Os ministros do colegiado seguiram o entendimento do relator, ministro Rogério Schietti, que acolheu um recurso do Ministério Público Federal. O placar foi 5 votos a 0.

Ato na praia de Copacabana cobra informações sobre desaparecimentos no Rio, entre os quais o do ajudante de pedreiro Amarildo Dias de Souza, 42 - Daniel Marenco - 31.jul.13/Folhapress

A investigação apontou que os réus torturaram Amarildo, causando sofrimento físico e mental na vítima, com o fim de obter informações a respeito do armazenamento de armas e drogas na comunidade da capital fluminense.

As lesões provocadas no ajudante de pedreiro foram a causa da morte, segundo apontaram os exames realizados no corpo da vítima.

Os oitos PMs citados no julgamento desta terça são o major Edson Raimundo dos Santos, o tenente Luiz Felipe de Medeiros e os soldados Anderson Cesar Soares Maia, Douglas Roberto Vital Machado, Felipe Maia Queiroz Moura, Jorge Luiz Gonçalves Coelho, Marlon Campos Reis e Wellington Tavares da Silva.

As penas, após o julgamento do STJ: