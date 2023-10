Ação policial deixa dois mortos em comunidade beira-mar de Salvador

Salvador

Uma operação conjunta da Polícia Federal e Polícia Militar da Bahia na noite desta quinta-feira (26) na Gamboa, comunidade nas margens na baía de Todos-os-Santos, em Salvador, terminou com dois homens mortos pelas forças policiais.

A Gamboa fica próxima a bairros ricos de Salvador e de áreas turísticas como o Solar do União e o Museu de Arte Moderna da Bahia. Tem se destacado no turismo pela culinária regional, grafites nas paredes e praias, onde as cantoras Anitta e Iza já gravaram produções.

Polícia faz operação na comunidade na Gamboa e faz buscas em área de píer de prédio de luxo - Leitor

A operação teve apoio de um helicóptero, que realizou buscas de foragidos em uma área à beira-mar, incluindo local próximo a um píer que pertence a um prédio de luxo da região. Moradores do entorno afirmam ter ouvido tiros durante a ação.

Em nota, a Polícia Militar informou que as forças de segurança faziam uma operação de combate ao crime organizado no local, quando encontraram homens armados.

Na tentativa de prisão, informou a polícia, houve confronto e dois integrantes do grupo acabaram mortos. Eles foram socorridos e levados para um hospital, mas não resistiram aos ferimentos.

Ainda segundo a polícia, duas armas foram apreendidas com os suspeitos que também carregavam porções de maconha e crack.

A polícia informou que os dois homens mortos eram suspeitos de envolvimento em homicídios e de atuar em ataques contra traficantes de outra facção na região da avenida Vasco da Gama.

Ambos eram suspeitos da morte de um homem, em 7 de julho, que foi deixado em uma lixeira na avenida ACM, uma das vias mais movimentadas de Salvador.

Também há suspeita de participação do grupo criminoso na morte de um jovem em 11 de outubro na Gamboa. Na época, testemunhas informaram que o homem foi morto por morar em um bairro com atuação de facção rival.

O caso se soma a uma série de operações na Bahia que resultaram em mortes decorrentes de intervenção policial. Nesta quarta-feira (26), outros quatro homens foram mortos pela polícia em uma ação no Bairro da Paz, periferia da capital baiana.

Em 2022, a Bahia foi o estado com maior número absoluto de mortes decorrentes de intervenção policial, com 1.464 ocorrências, superando o Rio de Janeiro. Desde 2015, o número de mortes registradas como autos de resistência quadruplicou no estado.

Dentre as mortes registradas no ano passado, ao menos três aconteceram na Gamboa. Uma operação policial ocorrida durante o Carnaval de 2022 resultou na morte de três jovens –o caso gerou protestos da comunidade e é investigado pela Corregedoria da Polícia Militar da Bahia.

O estado governado por Jerônimo Rodrigues (PT) enfrenta uma crise na segurança pública com o acirramento da guerra entre facções, chacinas e escalada da letalidade policial com epicentro nas periferias das cidades.

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam a Bahia como o estado com maior número absoluto de mortes violentas do Brasil desde 2019. Em 2022, o estado conseguiu reduzir em 5,9% o número de ocorrências, fechando o ano com 6.659 assassinatos.