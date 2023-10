Dois policiais são baleados em diferentes pontos do RJ na mesma noite

Rio de Janeiro

Dois policiais militares foram baleados, na noite desta quinta-feira (26), em diferentes pontos do Rio de Janeiro.

Um agente estava de folga e foi reconhecido por criminosos, em São Gonçalo, na região metropolitana. O outro foi vítima de uma tentativa de assalto na Cidade Nova, no centro da capital fluminense. Ninguém foi preso.

José Wilton Chaves dos Santos, 40, estava em um bar no bairro Maria Paula, quando foi abordado por criminosos que, segundo testemunhas, teriam disparado por achar que o agente estaria em serviço, mas disfarçado. Os suspeitos atiraram contra o policial e fugiram.

A Polícia Militar disse que foi acionada, mas que a vítima já estava ferida quando os agentes chegaram no local. Santos foi levado ao Hospital Estadual Alberto Torres, na mesma região. O estado de saúde dele é grave.

O policial militar José Wilton Chaves dos Santos foi socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. - Rafael Campos/Claudio Castro no Flickr

O caso foi registrado na 75ª DP (Rio do Ouro). Segundo a Polícia Civil, os agentes fazem diligências para apurar a autoria e esclarecer o crime.

No centro do Rio, o sargento Rodrigo de Oliveira Gomes David passava de moto pelo bairro do Estácio quando foi abordado por homens armados. O PM reagiu e foi atingido por um disparo no abdômen. Os suspeitos fugiram sem levar nada.

De acordo com a Polícia Militar, pessoas que passavam pelo local levaram o agente para o hospital da corporação, no mesmo bairro. O sargento passou por cirurgia e está internado com o quadro de saúde estável.

O Batalhão de Choque da PM disse que foi acionado para a entrada de um agente baleado no Hospital da Central da corporação. No local, as equipes foram informadas sobre a tentativa de assalto.

Um mapeamento do Instituto Fogo Cruzado mostrou que 117 agentes de segurança foram baleados no Rio e na região metropolitana em 2023. Do total, 53 morreram.

Uma das vítimas fatais é o cabo Thiago dos Santos Reglo. O policial militar foi assassinado a tiros em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no último dia 11.