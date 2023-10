Estudantes atacados em Poços de Caldas são extubados e estão conscientes

São Paulo

Os dois estudantes —um menino e uma menina— de 13 anos que foram atacados a facadas na tarde de terça-feira (10) em uma escola particular de Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais, apresentam melhora gradual no estado de saúde.

Ambos foram extubados na manhã desta quinta-feira (12) e respiram sem ajuda de aparelhos. Os dois estão conscientes e sem sedativos, de acordo com boletim médico divulgado pela Santa Casa de Poços de Caldas no final da manhã.

Porém, o estado de saúde dos dois adolescentes ainda é considerado grave.

Um aluno da Escola Profissional Dom Bosco em Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais, foi morto a facadas e outros três ficaram feridos na tarde de terça-feira (10) - Pedro Magalhães - 10.out.2023/Folhapress

Os estudantes foram submetidos a cirurgia torácica e cardíaca e até a quarta (11) o estado de saúde deles era considerado "muito grave".

Uma outra adolescente, de 17 anos, recebeu alta da tarde de quarta.

O ataque foi realizado por um ex-aluno do colégio, de 14 anos, que foi apreendido.

Segundo policiais, o autor do ataque teria afirmado que aproveitou a movimentação de estudantes e pais no local e saiu "esfaqueando aleatoriamente".

Ele afirmou à Polícia Militar que realizou o ataque por ter sofrido bullying no estabelecimento de ensino, do no qual estudou até 2021, conforme disse à corporação.

Um estudante, de 14 anos, foi morto durante o ataque. Ele também foi socorrido para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. Leonardo Willian Silva foi velado nesta quarta em Poços de Caldas.