Araraquara

A cidade de Araraquara, a 274 km da capital paulista, despediu-se de Luzia Nucci Garitta de forma carinhosa, reconhecendo nela o papel de uma empreendedora.

Natural de Nova América, distrito de Itápolis (SP), Luzia era filha de Francisco Nucci e Ida Furlan e tinha dez irmãos, dos quais seis já falecidos.

Dona Luzia, como era tratada, trabalhou como costureira de roupas hospitalares na Santa Casa de Araraquara em seu primeiro trabalho, nos anos 1950/1960. Depois instalou um ateliê de alta-costura e, no final dos anos 1980, conduziu, ao lado do marido Remolo Garitta Filho, a empresa familiar de joias, relógios e ótica.

Luzia Nucci Garitta (1936 - 2023) - Arquivo pessoal

Dinâmica, vibrante, e uma mulher com grande tino comercial, Luzia reinventou a atividade, tradição dos irmãos Garitta, Reynaldo e Remolo, que durante 50 anos mantiveram a loja Joalheria Garitta.

Encerradas as atividades desta primeira loja, ela foi o cérebro comercial, junto do marido, ourives e joalheiro, da criação da nova empresa Remo Garitta - Joias, Relógios e Ótica.

Enraizada no processo de desenvolvimento de Araraquara, Luzia se transformou em uma personalidade empreendedora do centro antigo da cidade, mantendo a tradição familiar com a continuidade dos negócios criados pelo marido.

Sua energia, sua vontade de servir o próximo e seu desprendimento lhe conduziram à presidência do Lions Clube Fonte Luminosa, cargo que o "seu" Remo já tinha ocupado, e a um cargo na diretoria da ACIA (Associação Comercial e Industrial de Araraquara).

Católica praticante, motivou grupos de oração e frequentou a Igreja de Santa Cruz. Alegre e festeira, nos anos 1970 e1980 organizou blocos de Carnaval com amigos e parentes nos animados bailes do Clube 22 de Agosto.

Grande anfitriã, na sua casa nunca faltou motivo para acolher amigos e proporcionar uma mesa farta e saborosa para todos. Nos anos 1980, recebeu políticos em sua casa, como Luiz Inácio Lula da Silva e Marisa Letícia, acompanhados de jornalistas, sindicalistas e estudantes.

Sempre cheia de vida e com um sorriso em festa, Luzia sabia o quanto era importante ser humilde no trato com as pessoas, preservando a felicidade incontida e mantendo o respeito que foi uma característica na construção de um mundo melhor para todos.

Após uma breve enfermidade, Luzia morreu no dia 13 de setembro, aos 87 anos, de falência múltiplos órgãos. Ela deixa os filhos Leila Regina, Marcelo e Fábio Henrique, e as netas Larissa, Júlia e Sofia.

