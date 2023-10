Vai pegar a estrada no feriado de Aparecida? Veja que horários evitar

São Paulo

Com previsão de estradas lotadas, a saída do feriado de Nossa Senhora Aparecida, comemorado na quinta-feira (12), exigirá paciência de motoristas que planejam viajar de carro, principalmente nos horários de pico.

Estimativas da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) preveem que cerca de 2,8 milhões de veículos devem seguir em direção ao litoral e interior paulista pelas principais rodovias de saída da Grande São Paulo a partir desta quarta-feira (11).

Na capital paulista, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) recomenda que motoristas evitem pegar estrada entre 14h e 22h desta quarta (11), véspera do feriado, período que deve concentrar grande volume de veículos deixando a cidade.

Para o retorno, as concessionárias responsáveis pela operação das rodovias preveem que o movimento se intensifique na tarde de sábado (14) e continue grande até a noite de domingo (15).

Trânsito de veículos na rodovia Castello Branco, na saída da cidade de São Paulo. - Rubens Cavallari - 6.abr.2023/Folhapress

A rodovia Presidente Dutra, que leva ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, deve ser uma das mais movimentadas no feriado. A previsão, segundo a concessionária CCR RioSP, é que 270 veículos circulem pela rodovia federal somente na quarta-feira, que deve ter trânsito mais intenso entre 17h e 21h. Para a volta, a concessionária prevê tráfego maior a partir das 13h de domingo, com pico entre 15h e 21h.

De acordo com a CCR RioSP, juntas, as rodovias Presidente Dutra e Rio-Santos devem receber mais de 1 milhão de veículos durante o feriado prolongado.

No sistema Ayrton Senna-Carvalho Pinto, um dos acessos à Dutra, o movimento estimado pela concessionária Ecopistas é de 385 mil a 595 mil veículos no sentido interior, com fluxo mais intenso na quarta-feira entre 8h e meia noite, e na quinta-feira das 5h às 17h. No retorno, a estrada deve ter mais movimento no sábado, das 15h às 22h, e a partir das 8h de domingo.

Já a rodovia dos Tamoios, que liga o Vale do Paraíba ao litoral norte, deve receber aproximadamente 210 mil veículos no feriado, e haverá restrição para a circulação de caminhões. Na quinta-feira e no sábado, o trânsito de veículos de carga ficará vedado das 8h às 12h. A mesma restrição será imposta na quinta e no domingo, das 15h às 23h.

Cerca de 405 mil veículos devem descer a serra para acessar a Baixada Santista pelo Sistema Anchieta-Imigrantes. Para melhorar a fluidez do trânsito, a concessionária Ecovias deve implementar a Operação Descida, com sete pistas direcionadas ao litoral e três para a capital. No retorno do feriado, a operação terá sentido invertido, com oito pistas voltadas à capital.

No interior do estado, 932 veículos devem circular pelas rodovias Anhanguera e Bandeirantes durante todo o feriado, enquanto outros 705 mil são estimados na Presidente Castello Branco e Raposo Tavares.

Veja os piores horários para pegar estrada

Sistema Anchieta-Imigrantes

Sentido Baixada Santista

Quarta-feira: a partir das 13h

Retorno

Sábado: das 18h às 22h

Domingo: por volta das 10h

Sistema Anhanguera-Bandeirantes

Saída

Quarta-feira: das 16h às 19h

Quinta-feira: das 9h às 12h

Retorno

Domingo: das 13h às 21h

Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto

Saída

Quarta-feira: das 8h às 23h59

Quinta-feira: das 5h às 17h

Retorno

Sábado: das 15h às 22h

Domingo: das 8h às 23h59

Sistema Castelo-Raposo

Saída

Quarta-feira: das 16h às 21h

Quinta-feira: das 7h às 13h

Retorno

Domingo: das 11h às 22h

rodoanel - trecho oeste