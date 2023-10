Volta do feriado é antecipada e Imigrantes tem 8 km de lentidão neste sábado (14)

São Paulo

O motorista que antecipa a volta do litoral paulista na manhã deste sábado (14) enfrenta lentidão entre os km 56 e 48 na rodovia dos Imigrantes, sentido cidade de São Paulo.

Segundo a concessionária Ecovias, que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, principal ligação entre a capital paulista e a Baixada Santista, mais da metade dos veículos que foram ao litoral já subiram a serra de volta.

Trânsito intenso na rodovia dos Imigrantes, no início do feriado prolongado; na volta, motorista já enfrenta congestionamentos - Bruno Santos - 12.out.23/Folhapress

Até às 10h30 deste sábado, cerca de 132 mil subiram a São Paulo. O número representa cerca de 60% dos 221 mil veículos que desceram para a Baixada, desde a meia-noite de quarta-feira (11).

Por causa do tempo encoberto e da neblina há dois bloqueios, na alça do km 40 da via Anchieta e na alça de interligação da Imigrantes, no km 42.

O movimento deve se intensificar a partir da tarde deste sábado.

Quem foi ao litoral neste feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida enfrentou chuva e tempo fechado. Em Santos, por exemplo, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) afirma que chove ao menos até a próxima quarta-feira (18).

Neste domingo (15), último dia do feriadão, a temperatura não passa dos 21°C em Santos, conforme o instituto.

Com base em dados do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), a Defesa Civil estadual informou que em 60 horas choveu 81 mm em Praia Grande.

A expectativa da Ecovias era de que cerca de 405 mil veículos desceriam a serra em direção às praias da Baixada Santista pelas duas rodovias.

Quem volta do litoral norte neste sábado não enfrenta trânsito, segundo informou a concessionária Tamoios em suas redes sociais. Porém, há tempo nublado, chuva e neblina.

Segundo a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o trânsito está normal, sem congestionamentos, nos sistemas Anhanguera-Bandeirantes e Castelo Branco-Raposo Tavares.

De acordo com a agência, a previsão era que cerca de 2,8 milhões de veículos seguiriam no feriado em direção ao litoral e interior paulista pelas principais rodovias de saída da Grande São Paulo, desde quarta