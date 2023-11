Ação policial deixa seis suspeitos mortos e um policial ferido em Salvador

Salvador

Uma ação policial no bairro de Tancredo Neves, periferia de Salvador, terminou com seis suspeitos mortos e um policial ferido nesta segunda-feira (20).

Com este caso, a Bahia registra ao menos 19 mortes decorrentes de intervenção policial em novembro, segundo informações divulgadas pelos órgãos de segurança do estado.

Viatura da Polícia Militar da Bahia que foi atingida por tiros em ação policial na quarta-feira (15) - SSP-BA

A identidade dos mortos na ação policial desta segunda-feira não foi divulgada. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia informou que equipes da tropa especializada Rondesp Central faziam patrulhas em uma localidade do bairro conhecida como Buracão.

Os policiais perceberam a presença de um grupo armado, que teria disparado contra as viaturas. De acordo com a polícia, houve confronto e seis homens acabaram feridos.

Eles foram levados para o Hospital Roberto Santos, mas morreram. Na mesma ação, policial militar foi atingido de raspão por um tiro e levado para um hospital. Não foram divulgadas informações sobre seu estado de saúde.

A polícia informou que foram encontradas três pistolas, três revólveres, carregadores, munições e drogas com os suspeitos que foram mortos.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia informou que os suspeitos mortos eram traficantes que atentaram contra uma viatura da Polícia Militar na última quarta-feira (15). Também disse que o policiamento foi reforçado na região.

As circunstâncias das mortes serão investigadas pela Polícia Civil da Bahia.

O caso se soma a uma série de operações na Bahia que resultaram em mortes decorrentes de intervenção policial, em sua maioria jovens negros das periferias.

Em 2022, a Bahia foi o estado com maior número absoluto de mortes decorrentes de intervenção policial, com 1.464 ocorrências, superando o Rio de Janeiro. Desde 2015, o número de mortes registradas como autos de resistência quadruplicou no estado.

Além do caso registrado nesta segunda-feira em Salvador, houve registro de outras mortes em decorrência de intervenção policial em novembro nas cidades de Jequié, Candeias, Queimadas e Cruz das Almas.

O estado governado por Jerônimo Rodrigues (PT) enfrenta uma crise na segurança pública com o acirramento da guerra entre facções, chacinas e escalada da letalidade policial com epicentro nas periferias das cidades.

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam a Bahia como o estado com maior número absoluto de mortes violentas do Brasil desde 2019. Em 2022, o estado conseguiu reduzir em 5,9% o número de ocorrências, fechando o ano com 6.659 assassinatos.