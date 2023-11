Bairros de SP completam mais de 5 horas sem luz após temporal, e Enel não dá prazo

São Paulo

Após o temporal que deixou ao menos três mortos e um rastro de destruição em São Paulo, bairros da cidade estão há mais de quatro horas sem energia elétrica. A concessionária Enel afirmou que as regiões mais afetadas pela queda de energia são as zonas oeste e sul da cidade e não deu prazo para solução.

Parte do bairro de Moema, na zona sul, completou na noite de ontem quatro horas sem luz devido ao temporal. A energia caiu durante a forte ventania por volta das 16h15 no apartamento do tradutor e intérprete Wanderley Mattos Jr., 58, que mora na avenida Rouxinol. Às 20h30, o prédio onde ele mora ainda estava sem luz.

Da sua janela no 18º andar, ele observava que ao menos seis quarteirões do bairro estavam no escuro. Ruas como Ibijaú, Gaivota e a alameda Jauaperi passaram todo esse tempo também sem iluminação dos postes. A queda de uma árvore danificou três carros na Rouxinol.

O prédio onde ele mora tem um gerador que garante o funcionamento do elevador e a iluminação das áreas comuns, mas não a iluminação dos apartamentos.

"Não consigo saber das notícias pois estou economizando a bateria do meu celular, e teve todo transtorno para aquecer a comida. Jantei a luz de velas, mas não foi romântico", ele disse.

Outro bairro que sofreu sem luz por muito tempo foi o Morumbi (zona oeste). Moradores relataram que a energia caiu por volta das 16h10 e, até 21h, seguiam no escuro.

O mesmo no Campo Limpo, na zona sul, onde a energia acabou por volta das 16h30.

Em nota, a Enel informou que ainda está avaliando a extensão dos danos causados pela chuva. A empresa ressaltou que os problemas ocorreram após rajadas de vento que atingiram mais de 100 km/h e a queda de mais de 870 árvores, segundo o Corpo de Bombeiros.

A companhia não deu uma previsão de tempo para o restabelecimento da energia, mas disse que as equipes em campo foram reforçadas, assim como nos canais de atendimento e no centro de controle. A Enel afirmou que está "trabalhando de forma ininterrupta para normalizar o fornecimento de energia para todos ".

"Devido a complexidade do reparo e a necessidade de reconstrução de trechos da rede, em alguns casos, o restabelecimento da energia pode levar mais tempo", diz a companhia.

Outras cidades

A Neoenergia Elektro informou que seu sistema elétrico foi atingido, principalmente, na região sul do estado, prejudicando o fornecimento de energia para os clientes de Itapeva, Itaberá, Fartura, Capão Bonito, Itaporanga, Miracatu e Juquiá.

Na região central paulista, as cidades atendidas pela companhia que foram mais afetadas são Tatuí, Tietê, Cesário Lange, Cerquilho, Laranjal Paulista, Conchas, Piedade, Pilar do Sul e Tapiraí.

A companhia EDP informou que, na sua área de distribuição de energia, os locais com maior quantidade de ocorrências foram Guarulhos, Suzano, Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos, todas na Grande São Paulo. Também faltou luz no Vale do Paraíba e Litoral Norte.

O grupo CPFL Energia informou que o temporal atingiu parte da rede elétrica de municípios da área de concessão de suas três distribuidoras, que atendem parte do interior e litoral paulista.

Na região da CPFL Santa Cruz, as cidades de Jacarezinho e Ourinhos foram as mais afetadas. Já na CPFL Piratininga, Sorocaba, Indaiatuba e a Baixada Santista tiveram mais impactos. Na CPFL Paulista, as regiões de Bauru, São José do Rio Preto e Piracicaba sofreram com o temporal, informou a companhia.