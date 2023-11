Condomínio apela para água da piscina em quarto dia de apagão em São Paulo

São Paulo

Mais de 72 horas depois do apagão em São Paulo que mantém cerca de 500 mil endereços sem energia, condomínios começam a entregar garrafas de água potável e a liberar o uso de água da piscina para a descarga em vasos sanitários.

Enquanto veem a comida estragar, moradores também se ajudam na assistência a idosos e na cobrança por soluções de problemas crônicos na estrutura de energia elétrica, além da falta de água.

Ao menos sete pessoas morreram e 4,2 milhões de domicílios ficaram no escuro após as chuvas e rajadas de vento que atingiram diferentes regiões de São Paulo na sexta-feira (3). O fornecimento de energia deve ser totalmente restabelecido nesta terça-feira (7), segundo a Enel, concessionária que administra serviços na capital e em outras 28 cidades.

Árvores caídas na Avenida Piassanguaba, no Planalto Paulista, zona sul de São Paulo - Ana Bottallo - 5.nov.2023/Folhapress

Na zona oeste de São Paulo, os 2 .000 moradores de um condomínio no Jardim Bonfiglioli, no Butantã, com 430 apartamentos, souberam que a energia havia sido retomada em alguns locais do bairro enquanto viam as torneiras secarem.

Durante o fim de semana, não havia bombas para encher as caixas de água das sete torres, e a administração do condomínio passou a distribuir garrafas de água potável. "Agora liberamos água da piscina para moradores usarem na descarga do vaso sanitário", diz o síndico, José Eraudo Júnior, 41. A primeira previsão de retorno, às 20h de domingo (5), não se concretizou.

Os moradores descem com baldes, enchem na piscina e sobem para o apartamento. Tudo de escada.

Como o condomínio tem mais de 40 anos, não conta com geradores. "Em caráter emergencial, estamos levando as garrafas de água para as pessoas e disponibilizamos um telefone fixo para nos comunicarmos para emergências de alimento e remédios. E também contamos com o apoio dos nossos colaboradores, que estão recolhendo o lixo pelas escadas."

Perto dali, na região do Parque Previdência, a chuva e os ventos fortes se somaram a um problema histórico do bairro. "Qualquer chuvinha que dá, tem problema, porque a fiação é muito antiga no bairro", diz o morador Sergio Rezende, 57. Ele integra a diretoria de uma associação local e aponta como solução a modernização da fiação ou o enterramento dos fios, solução apontada por especialistas.

"Para nossa surpresa, ficamos sem água. Tenho apoio e fui para a casa da minha sogra, mas e o restante dos vizinhos?"

Na Vila Prudente, zona leste da capital, a professora universitária Marcella Boscolo, 35, afirma que a energia foi restabelecida às 11h desta segunda (6), após dias de ruas escuras e mercados vazios. "Eu fiquei sem cobertura aqui na região, vi muitas pessoas na mesma situação."

Ela conta que o bairro também tem diversos prédios que dependem de energia para bombeamento, e cobra que a cidades esteja melhor preparada para eventos que tendem a ser mais frequentes por causa das mudanças climáticas.

"A gente observa, não só aqui na cidade de São Paulo, mas em nível nacional, é que não existe uma cultura da prevenção, existe uma cultura de tapar buracos."

A falta de previsão para o retorno ou a volta em bairros próximos também afligem moradores. É o caso da gerente de marketing Bruna Gaspar, 32, que mora com o marido no Jardim Fonte do Morumbi. "Desde sexta está tudo apagado. No meu condomínio são cerca de 200 apartamentos. E a gente vê prédios em bairros de bacana com luz. É frustrante."