Mulher é morta a facadas pelo marido na zona sul de São Paulo

São Paulo

Uma mulher de 38 anos foi morta a facadas pelo marido neste domingo (26) em São Paulo durante uma discussão. O homem fugiu, mas foi preso.

O crime ocorreu por volta das 13h, na rua Robert Campin, no Jardim Ângela, zona sul da capital paulista. Segundo as apurações iniciais, o crime foi motivado por ciúme.

Marcos Vinícius Alves dos Santos, 42, deu diversas facadas em Simone Campos Gomes dos Santos, 38.

Rua onde o crime aconteceu no Jardim Ângela - Reprodução/Google Street View

A Polícia Militar afirma ter sido chamada por vizinhos e encontrado a vítima já sem vida dentro de casa. Ela foi atingida por pelo menos dez facadas.

Após o crime, Santos, que trabalha como motorista por aplicativo, fugiu em direção ao litoral paulista. Contudo, o veículo foi rastreado pela polícia, e o homem foi localizado na rodovia dos Imigrantes.

Ele colocou fogo no carro e estava no parapeito da rodovia. Segundo a polícia, ele foi impedido por funcionários da concessionária de cometer suicídio.

Ele foi conduzido ao DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), onde o caso foi registrado como feminicídio e incêndio. A polícia não soube informar se ele apresentou defesa.

Os registros de feminicídios cresceram 2,6% no Brasil no primeiro semestre de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 722 mulheres assassinadas no país, contra 704 nos primeiros seis meses de 2022.

Entre janeiro e junho deste ano, os homicídios femininos cresceram igualmente 2,6%, chegando a 1.902 mulheres assassinadas.

Um homicídio doloso, quando há intenção de matar, é qualificado como feminicídio quando decorre de violência doméstica e familiar em razão da condição feminina, e em razão de discriminação à mulher, ou de menosprezo à condição feminina.