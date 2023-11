Agente da Defesa Civil tem pernas amputadas após acidente durante poda em SP

São Paulo

Um agente da Defesa Civil de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, teve as duas pernas amputadas depois de sofrer um acidente em que um tronco caiu sobre suas pernas durante uma ocorrência na tarde de quinta-feira (9).

Segundo a corporação, Uilson de Jesus Pereira, 41, atuava na poda de árvores, por volta das 14h, na estrada da Pedreira, no bairro Potuvera, quando um tronco caiu sobre ele.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, com apoio do helicóptero Águia, do Comando de Aviação da Polícia Militar, ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas. O agente teve as duas pernas amputadas, a esquerda abaixo do joelho e a perna direita, acima.

Agente Uilson de Jesus Pereira, 41, teve as penas amputadas depois que um tronco caiu sobre ele - Divulgação/Defesa Civil

"Agentes como o sr. Uilson, saem todos os dias de suas casas dispostos a atender todo tipo de ocorrência. São chamados para queda de árvore, captura de animais silvestres, enxame de abelhas, fogo em mata, alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, altas temperaturas, frio extremo e socorro às pessoas mais vulneráveis. Fazem isso pelo espírito da vocação. Compreendem a importância de seu labor e enxergam em seu trabalho a proteção das pessoas", afirmou a Defesa Civil estadual.

Segundo a corporação, apenas na sexta-feira (3) foram registrados cerca de 2.000 chamados para quedas de árvores em todo o estado de São Paulo, dia em que um temporal com ventos de mais de 100 km/h deixou 4,1 milhões sem luz.

"Exatamente a atenção dada à prevenção de acidentes envolvendo as árvores levaram o agente ferido ao atendimento, buscando, com todos os seus esforços, solucionar e mitigar um risco futuro que poderia causar um acidente e vitimar um cidadão. No entanto, a vítima foi ele", destacou o órgão.

A Defesa Civil afirmou que presta o apoio necessário e acompanha o caso junto à Defesa Civil de Itapecerica da Serra.

"E, enquanto ele luta por sua vida, todos nós homens e mulheres, agentes de Proteção e Defesa Civil do Estado de SP, seguiremos atendendo a todos os chamados que nos forem solicitados, exatamente como ele fez hoje e continuaria fazendo. Manteremos nosso juramento e propósito de vida: proteger a todas as pessoas, ainda que com o sacrifício da própria vida", finalizou.