Rio de Janeiro tem o dia mais quente do ano nesta quinta-feira (16)

A cidade do Rio de Janeiro teve por volta das 13h desta quinta-feira (16) a temperatura mais alta do ano, com 40,6°C, registrada na estação meteorológica de Marambaia, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A marca superou a de 40,4°C do último domingo (12), medida na Vila Militar.

O sistema Alerta Rio, da Prefeitura do Rio de Janeiro, também indicou a sensação térmica no município, com destaque para os 53,3°C sentidos na estação Jardim Botânico. Esse número, no entanto, não foi o recorde, uma vez que na terça-feira (14) a sensação térmica registrada na estação de Guaratiba foi de 58,5°C.

Este foi o maior índice já registrado no município desde que o sistema Alerta Rio começou a fazer a medição, em 2014. De acordo com o órgão, a sensação térmica considera em seu cálculo a temperatura do ar e a umidade relativa.

Moradores e turistas têm aproveitado o calor do Rio de Janeiro refrescando-se nas praias, como em Ipanema - Wang Tiancong - 15.nov.23/Xinhua

O Rio, por sinal, foi a única capital com temperatura acima dos 40°C nesta quinta. Na sequência ficou Cuiabá (MT), que vinha sendo a capital mais quente na atual onda de calor, com 39,8°C, e Teresina (PI) e Goiânia (GO), ambas com 38,3°C.

Belo Horizonte (MG), que também tem sofrido bem no centro da faixa de calor, teve a máxima de 37,9°C.

Já a capital paulista, que os institutos previam a possibilidade de ter recorde histórico de temperatura, acabou ficando mais fresca por causa da chuva e das nuvens. Assim, a máxima registrada no mirante de Santana, na zona norte, foi de apenas 31,7°C.

As cidades do interior, no entanto, permaneceram com altas temperaturas, com Valparaíso liderando a lista com 39,4°C, seguida por José Bonifácio e Lins (38,5°C), Dracena (38,4°C), Jales (38,2°C) e Tupã (38,1°C).

Considerando todo o país, o município que teve a maior temperatura nesta quinta foi Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul, com 43,4°C. O estado, por sinal, teve cinco das sete cidades mais quentes do dia: Corumbá (42,3°C), Aquidauana (41,3°C), Nhumirim (41,2°C) e Coxim (40,9°C).

Também merecem destaque São Romão (MG), com 42,1°C, e Aragarças (GO), com 41,9°C.

Do outro lado da tabela ficaram novamente as capitais da região Sul, com Florianópolis (SC) a mais fresca, com 23,6°C, seguida por Porto Alegre (RS), 27,9°C, e Curitiba (PR), 29,7°C.