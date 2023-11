São Paulo deve ter última semana de novembro com muita chuva

São Paulo

A última semana de novembro promete dias chuvosos em praticamente todo o estado de São Paulo e há previsão de trovoadas na terça (28) e na quarta-feira (29).

Na capital paulista, a semana deverá começar com céu nublado e previsão de pancadas de chuva a partir do meio da tarde desta segunda-feira (27).

Pedestre caminha na avenida Sumaré, zona oeste de São Paulo; alerta para chuva nas próximas terça (28) e quarta (29) - Danilo Verpa - 24.ago.23/Folhapress

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), mesmo com a possibilidade de pouca abertura de sol, a temperatura subirá em relação ao fim de semana e deve oscilar entre 18°C e 26°C nesta segunda.

Segundo a Climatempo, a circulação de ventos, favorecendo o transporte de umidade e o calor, contribuem para a formação de muitas nuvens e a chuva ganha força na terça e na quarta-feira.

A instabilidade nestes dois dias pode provocar pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, rajadas de vento e potencial para formação de alagamentos, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo.

Na capital, alagamentos na terça-feira podem ser um transtorno a mais e um dia com promessa de trânsito acima do normal por causa de uma greve unificada de servidores públicos estaduais, que inclui paralisação no metrô e na CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

Há previsão de chuva forte também no litoral paulista no meio da semana –na última sexta (24), o Inmet chegou a colocar cidades litorâneas em estado de atenção, inclusive com riscos de deslizamentos em São Sebastião.

A quarta-feira poderá ter chuva mais persistente em praticamente todo o estado, conforme a Climatempo, com máxima prevista para 25ºC na cidade de São Paulo. Mas, mesmo com a instabilidade, termômetros podem chegar a 34ºC na Baixada Santista.

O Inmet prevê chuva no estado ao menos até quinta-feira (30), que tende a ser abafada.

"O dia vai começar cheio de nuvem no litoral e na região metropolitana de São Paulo, mas com boas aberturas de sol acontecendo entre o final da manhã e início da tarde", diz a Climatempo em seu site.

VEJA A PREVISÃO DO TEMPO EM SÃO PAULO

Município Segunda (27) Terça (28) Quarta (29) São Paulo 18ºC/26ºC (chove) 19ºC/26ºC (chove) 20ºC/25ºC (chove) Baixada Santista Bertioga 19ºC/28ºC (chove) 20ºC/30ºC (chove) 19ºC/34ºC (chove) Guarujá 22ºC/29ºC (chove) 24ºC/31ºC (chove) 24ºC/34ºC (chove) Santos 20ºC/29ºC (chove) 21ºC/31ºC (chove) 21ºC/33ºC (chove) Praia Grande 21ºC/28ºC (chove) 23ºC/29ºC (chove) 24ºC/34ºC (chove) Litoral norte Caraguatatuba 18ºC/26ºC (chove) 20ºC/29ºC (chove) 20ºC/33ºC (chove) Ilhabela 20ºC/25ºC (chove) 22ºC/28ºC (chove) 22ºC/31ºC (chove) São Sebastião 19ºC/28ºC (chove) 21ºC/30ºC (chove) 20ºC/32ºC (chove) Ubatuba 18ºC/26ºC (chove) 20ºC/29ºC (chove) 20ºC/32ºC (chove) Interior Araçatuba 22ºC/31ºC (chove) 23ºC/32ºC (chove) 25ºC/31ºC (chove) Araraquara 22ºC/32ºC (chove) 22ºC/31ºC (chove) 22ºC/31ºC (chove) Barretos 23ºC/32ºC (chove) 23ºC/32ºC (chove) 23ºC/31ºC (chove) Bauru 21ºC/30ºC (chove) 22ºC/29ºC (chove) 23ºC/29ºC (chove) Campinas 19ºC/29ºC (chove) 21ºC/29ºC (chove) 21ºC/27ºC (chove) Presidente Prudente 20ºC/31ºC (chove) 23ºC/32ºC (chove) 25ºC/31ºC (chove) Ribeirão Preto 22ºC/31ºC (chove) 22ºC/30ºC (chove) 22ºC/29ºC (chove) São José do Rio Preto 23ºC/31ºC (chove) 24ºC/31ºC (chove) 23ºC/29ºC (chove) São José dos Campos 18ºC/27ºC (chove) 20ºC/31ºC (chove) 19ºC/29ºC (chove)

Fonte: Inmet