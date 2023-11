São Paulo deverá ter friozinho e chuva no fim de semana

São Paulo

Um friozinho atípico para esta época do ano vai marcar fim de semana em São Paulo, segundo previsões dos meteorologistas.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura na capital paulista deverá oscilar entre 14°C e 18ºC neste sábado (25) e entre 15ºC e 19ºC no domingo (26).

O aumento das condições para a chuva e a queda da temperatura são causados pela passagem de uma frente fria que nesta sexta-feira (24) chegou com uma força anormal para essa época do ano.

Mulher caminha na chuva no parque da Água Branca, em Perdizes, zona oeste de São Paulo; fim de semana será instável - Danilo Verpa - 26.set.22/Folhapress

O frio atípico previsto é o efeito combinado da grande quantidade de nuvens sobre a Grande São Paulo no fim de semana, com chuva —principalmente no sábado— e vento frio, afirma a meteorologista Josélia Pegorin, da Climatempo.

A sensação de frio à noite neste sábado deverá chegar a 12ºC, típica de meses de inverno.

Conforme o Inmet, há previsão de chuva na capital paulista para ao menos até terça-feira (28).

No litoral, o sábado deverá ser nublado, com chuva frequente e generalizada, além de vento moderado e frio.

A Baixada Santista e o litoral norte ainda podem ter chuva ocasional no decorrer do domingo, mas já com períodos de sol. A temperatura deverá variar entre 17°C e 25°C.

O ar frio, explica a especialista, está conseguindo chegar até no interior paulista e aliviar o calorão dos últimos dias.

Muitas áreas do estado vão ter madrugadas frescas, com temperaturas abaixo dos 20°C, o que não vinha ocorrendo, lembra a meteorologista.

Mesmo assim, em, algumas regiões há previsão de máxima acima dos 30ºC. Em Araraquara, a grande amplitude térmica deverá fazer a temperatura mais que dobrar —no domingo, a oscilação deverá ser entre 15ºC e 33ºC.

Mesmo com previsão de chuva, o termômetro deverá subir novamente na segunda-feira (27) no interior, com o afastamento do ar frio. "O vento quente volta a predominar no estado", afirma a meteorologista da Climatempo.

Na capital, a máxima não deverá passar de 22ºC na segunda-feira.

VEJA COMO FICA A PREVISÃO DO TEMPO NO FERIADO EM SP

Município Sábado (25) Domingo (26) São Paulo 14ºC/18ºC (chove) 15ºC/19ºC (chove) Baixada Santista Bertioga 12ºC/22ºC (chove) 15ºC/24ºC (chove) Guarujá 18ºC/24ºC (chove) 19ºC/24ºC (chove) Santos 14ºC/22ºC (chove) 16ºC/24ºC (chove) Praia Grande 16ºC/24ºC (chove) 18ºC/23ºC (chove) Litoral norte Caraguatatuba 14ºC/25ºC (chove) 15ºC/24ºC (chove) Ilhabela 15ºC/24ºC (chove) 18ºC/25ºC (chove) São Sebastião 14ºC/249ºC (chove) 16ºC/23ºC (chove) Ubatuba 13ºC/24ºC (chove) 14ºC/24ºC (chove) Interior Araçatuba 15ºC/31ºC (chove) 15ºC/33ºC (chove) Araraquara 18ºC/26ºC (chove) 20ºC/21ºC (chove) Barretos 19ºC/31ºC (chove) 21ºC/31ºC (chove) Bauru 16ºC/22ºC (chove) 18ºC/27ºC (chove) Campinas 15ºC/20ºC (chove) 16ºC/22ºC (chove) Presidente Prudente 17ºC/24ºC (chove) 18ºC/30ºC (chove) Ribeirão Preto 19ºC/30ºC (chove) 20ºC/30ºC (chove) São José do Rio Preto 18ºC/28ºC (chove) 21ºC/29ºC (chove) São José dos Campos 13ºC/20ºC (chove) 14ºC/20ºC (chove)

Fonte: Inmet