Até quando dá para apostar na Mega da Virada 2023? Tire suas dúvidas

São Paulo

A 15ª edição da Mega da Virada prevê o pagamento de R$ 570 milhões. O prêmio, segundo a Caixa Econômica Federal, é o maior da história. Ele supera os 541,9 milhões pagos no ano passado, bolada que foi dividida entre cinco apostas —com a correção da inflação pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), a premiação de 2022 salta para R$ 567,28 milhões atualmente.

No ano passado, 435,21 milhões de apostas disputaram o prêmio, conforme o banco.

O sorteio da loteria especial ocorre no próximo dia 31 de dezembro, domingo, às 20h.

Apostadora preenche volante da Mega da Virada - Eduardo Knapp - 27.dez.2019/Folhapress

Não existindo apostas premiadas com seis números, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números.

De acordo com a Caixa, caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o dinheiro na caderneta de poupança, receberá R$ 3,4 milhões no primeiro mês.

Com o rendimento do primeiro mês, se quiser ostentar, o milionário poderá comprar um Porsche 911 GT3 RS, que zero-quilômetro pode chegar ao preço de cerca de R$ 2,3 milhões, de acordo com a tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) e sobra um bom troco para gastar por aí.

QUAL É O VALOR DO PRÊMIO DA MEGA DA VIRADA DE 2023?

Segundo a Caixa Econômica Federal, a estimativa para a Mega da Virada deste ano é de pagamento de R$ 570 milhões. O valor é cerca de 5% superior ao pago em 2022, de R$ 541,9 milhões milhões (sem correção). O valor do prêmio pode aumentar até a hora do sorteio.

ATÉ QUANDO PODEM SER FEITAS AS APOSTAS DA MEGA DA VIRADA 2023?

As apostas podem ser feitas em uma casa lotérica, que costuma funcionar até sábado, ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa, até as 17h de domingo, dia 31.

QUANDO CUSTA PARA APOSTAR NA MEGA DA VIRADA 2023?

A aposta simples, com seis números, custa R$ 5. A mais cara, com 20 números, sai por R$ 193.800,00.

Veja os valores:

Dezenas apostadas Preço (R$) 6 5 7 35 8 140 9 420 10 1.050 11 2.310 12 4.620 13 8.580 14 15.015 15 25.025 16 40.040 17 61.880 18 92.820 19 135.666 20 193.800

QUANDO SERÁ O SORTEIO DA MEGA DA VIRADA 2023?

O sorteio será às 20h do dia 31, com com transmissão ao vivo pela TV Globo e pelos canais do YouTube e do Facebook da Caixa Econômica Federal.

ONDE SAIRÁ O RESULTADO DA MEGA DA VIRADA 2023?

A Folha publicará o resultado logo após o sorteio. Os números sorteados ficam disponíveis na página da Mega-Sena no site da Caixa Econômica Federal.

COMO JOGAR NA MEGA DA VIRADA 2023?

Pelo site

Acesse o site Loterias Online

Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha

Role a tela para baixo e, na opção da Mega da Virada, clique no ícone "Aposte Agora!"

Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha

Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo

Quando o valor total da compra for superior a R$ 30, selecione a opção "ir para pagamento", do lado direito

Informe os dados do seu cartão de crédito e confirme a compra

Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta"

Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas"

Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada

Pelo aplicativo

Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS

Após a introdução, faça login ou cadastre-se

Na tela inicial, localize a Mega da Virada e clique em "aposte"

Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha

Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela

Assim como no site, o valor mínimo é de R$ 30. Se não deu esse valor, volte ao início e faça outros jogos até atingir a quantia. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas"

Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento"

Informe os dados do cartão e clique em "apostar e autorizar cobrança"

Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não

Clientes com acesso ao Internet Banking da Caixa podem fazer suas apostas também por esse canal. Para isso, basta ter conta corrente e ser maior de 18 anos.

Na casa lotérica

Atente que o volante, com 60 números, é especial para a Mega da Virada. Assim, cuidado para não confundir com o da Mega-Sena comum.

COMO FAZER BOLÃO PARA A MEGA DA VIRADA 2023?

Forme um grupo, escolha os números, marque a quantidade de cotas e faça a aposta em qualquer lotérica do país

Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, que, desta forma, pode resgatar a sua parte do prêmio individualmente

Os bolões têm valor mínimo de R$ 15 e cada cota não pode ser inferior a R$ 6 , sendo possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas

e cada cota não pode ser inferior a , sendo possível realizar um bolão com no mínimo e no máximo cotas O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Para isso é preciso solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta

QUAIS NÚMEROS MAIS SAÍRAM NA MEGA DA VIRADA?

O número 10, sorteado quatro vezes desde a criação da loteria, em 2009, é o que mais saiu.

Número Quantidade 10 5 5 4 03 - 20 - 33 - 34 - 36 - 58 3 02 - 04 - 11 - 12 - 17 - 18 22 - 32 - 35 - 37 - 38 - 40 41 - 42 - 46 - 51- 53 - 56 2

TODOS OS RESULTADOS DA MEGA DA VIRADA

Ano e números sorteados

2022 04 05 10 34 58 59 2021 12 15 23 32 33 46 2020 17 20 22 35 41 42 2019 03 35 38 40 57 58 2018 05 10 12 18 25 33 2017 03 06 10 17 34 37 2016 05 11 22 24 51 53 2015 02 18 31 42 51 56 2014 01 05 11 16 20 56 2013 20 30 36 38 47 53 2012 14 32 33 36 41 52 2011 03 04 29 36 45 55 2010 02 10 34 37 43 50 2009 10 27 40 46 49 58

A estatística da Caixa não considera o sorteio de loteria especial de fim de ano, realizado em 2008, que tinha regras diferentes.

QUEM ACERTAR QUINA E QUADRA DA MEGA DA VIRADA 2023 TAMBÉM SERÁ PREMIADO?

Assim como a Mega-Sena tradicional, quem acerta a quina e a quadra também é premiado. Segundo a Caixa Econômica Federal, no ano passado 2.485 apostas acertaram cinco números e cada uma teve direito a R$ 45.438,78. Outras 183.921 apostas acertaram quatro números e cada uma pode levar R$ 877,04.

Distribuição do valor destinado ao pagamento dos prêmios:

62% - primeira faixa - seis acertos (sena)

19% - segunda faixa - cinco acertos (quina)

19% - terceira faixa - quatro acertos (quadra)

COMO RESGATAR O PRÊMIO DA MEGA DA VIRADA 2023?

Os prêmios podem ser pagos em casas lotéricas ou em agências da Caixa Econômica Federal.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.112, o pagamento só é realizado nas agências da Caixa. É preciso apresentar comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta premiada.

Valores a partir de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em uma agência da Caixa.

Veja em detalhes caso a caso

Unidades lotéricas – comparecer com documento de identificação e bilhete original da aposta ou comprovante da aposta on-line impresso, juntamente ao código de resgate ou QR Code

comparecer com documento de identificação e bilhete original da aposta ou comprovante da aposta on-line impresso, juntamente ao código de resgate ou QR Code Agências da Caixa – ir até uma agência do banco com bilhete ou comprovante da aposta, documento pessoal com foto e CPF.; valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis

O prêmio é nominal e vinculado ao CPF do cadastro da aposta premiada. Assim, apenas o titular ou seu procurador podem realizar o resgate

Se o bilhete foi emitido na lotérica ao portador, é importante que o ganhador, antes mesmo de sair de casa, se identifique no verso do bilhete premiado. As informações necessárias são: nome completo, número do documento de identificação e CPF. Dessa forma, o apostador garante que ninguém mais retire a premiação

O recebimento do prêmio pode ser efetuado em até 90 dias corridos da data de realização do sorteio. Após esse período, ele prescreve e o valor é repassado ao Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

QUAL A PROBABILIDADE DE ACERTAR OS SEIS NÚMEROS?

Segundo a Caixa, a probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números da Mega da Virada é de uma em mais de 50 milhões. Já na aposta com 20 dezenas, a chance sobe para uma em 1.292.

Veja as probabilidades

Números apostados Sena Quina Quadra 6 50.063.860 154.518 2.332 7 7.151.980 44.981 1.038 8 1.787.995 17.192 539 9 595.998 7.791 312 10 238.399 3.973 195 11 108.363 2.211 129 12 54.182 1.317 90 13 29.175 828 65 14 16.671 544 48 15 10.003 370 37 16 6.252 260 29 17 4.045 188 23 18 2.697 139 19 19 1.845 105 16 20 1.292 81 13

QUAIS FORAM OS PRÊMIOS PAGOS EM TODOS OS SORTEIOS DA MEGA DA VIRADA?

A Mega da Virada nunca teve uma única aposta vencedora desde o seu lançamento, em 2009.

Ano Prêmio total (R$) Valor corrigido (*) Ganhadores 2022 541,9 milhões 567,28 milhões 5 2021 378,1 milhões 419,16 milhões 2 2020 325,2 milhões 399,23 milhões 2 2019 304,2 milhões 389,55 milhões 4 2018 302,5 milhões 400,06 milhões 52 2017 306,7 milhões 422,03 milhões 17 2016 220,9 milhões 312,49 milhões 6 2015 246,5 milhões 373,06 milhões 6 2014 263,2 milhões 440,07 milhões 4 2013 224,6 milhões 400,15 milhões 4 2012 244,7 milhões 461,13 milhões 3 2011 177,6 milhões 353,21 milhões 5 2010 194,3 milhões 412,08 milhões 4 2009 144,9 milhões 324,63 milhões 2

VEJA DE ONDE SÃO TODAS AS APOSTAS GANHADORAS DA MEGA DA VIRADA

Duas apostas feitas no estado de São Paulo estavam entre as cinco que levaram o prêmio principal

Ano Cidades (um mesmo município pode ter mais de um ganhador) 2022 Florestal (MG) / Natal (RN) / Arroio do Sal (RS) / Santos (SP) / São José da Bela Vista (SP) 2021 Cabo Frio (RJ) / Campinas (SP) 2020 Aracaju (SE) / São Paulo (SP) 2019 Juscimeira (MT) / Criciúma (SC) / 2 de São Paulo (SP) 2018 Rio Branco (AC) / Manaus (AM) / Euclides da Cunha (BA) / Feira de Santana (BA) / Mata de São João (BA) / Salvador (BA) / Valença (BA) / Várzea Alegre (CE) / Brasília (DF) / Bela Vista de Goiás (GO) / Jataí (GO) / Pedreiras (MA) / São Luis (MA) / Alfenas (MG) / Belo Horizonte (MG) / Divinópolis (MG) / Martinho Campos (MG) / São Sebastião do Paraíso (MG) / Corumbá (MS) / Costa Rica (MS) / Coxim (MS) / Almeirim (PA) / Itaituba (PA) / João Pessoa (PB) / Lagoa do Itaenga (PE) / Campo Mourão (PR) / Curitiba (PR) / Angra dos Reis (RJ) / Barra do Piraí (RJ) / Nova Iguaçu (RJ) / Rio de Janeiro (RJ) / Santo Antônio de Pádua (RJ) / Blumenau (SC) / Adamantina (SP) / Guarujá (SP) / Pedreira (SP) / Praia Grande (SP) / Ribeirão Preto (SP) / São Bernardo do Campo (SP) / 1 São Paulo (SP) / 1 Votorantim (SP) / 3 do canal eletrônico - Simões Filho (BA), Belo Horizonte (MG) e Cuiabá (MT) 2017 Rio de Janeiro (RJ) / Seropédica (RJ) Contagem (MG) / Carmo do Cajuru (MG) / Belém (PA) / Uruçuca (BA) / Cruz das Almas (BA) / Prado (BA) / Brusque (SC) / Rio Azul (PR) / São João do Triunfo (PR) / São Paulo (SP) / Guarulhos (SP) 2016 Salvador (BA) / Fortaleza (CE) / Trizidela do Vale (MA) / Belo Horizonte (MG) / Campo Grande (MS) / Fazenda Vilanova (RS) 2015 Água Branca (AL) / Guaçuí (ES) / Vila Velha (ES) / Vitória (ES) / Cerquilho (SP) 2014 Brasília (DF) / Santa Rita do Trivelato (MT) / São Paulo (SP) 2013 Maceió (AL) / Teofilândia (BA) / Curitiba (PR) / Palotina (PA) 2012 Aparecida de Goiânia (GO) / Franca (SP) / São Paulo (SP) 2011 Belém (PA) / Brasília (DF) / Carmo do Cajuru (MG) / Mauá (SP) / Russas (CE) 2010 Cariacica (ES) / Belo Horizonte (MG) / Fazenda Rio Grande (PR) / Pinhais (PR) 2009 Brasília (DF) / Santa Rita do Passa Quatro

CONHEÇA OS ESTADOS MAIS PREMIADOS DA HISTÓRIA

São Paulo é líder entre os estados mais sortudos desde a criação da Mega da Virada em 2009. Veja os principais ganhadores

Estado Bilhetes vencedores São Paulo 29 Minas Gerais 12 Bahia 12 Rio de Janeiro 11 Paraná 7

Fonte: Caixa Econômica Federal