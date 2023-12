São Paulo

Ainda adolescente, mesmo com a vida simples que a família levava em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, Elaine Cristina da Silva Santos já tinha decidido que se tornaria jornalista.

A família não tinha recursos para custear a faculdade, por isso, começou a trabalhar para conseguir concretizar o sonho.

Desde criança era estudiosa e ia bem na escola. Adorava brincar na rua com os amigos. O sorriso era sua característica marcante já naquela época.

Elaine Cristina da Silva Santos (1985 - 2023) - Arquivo Pessoal

"Ela trabalhava muito. Começou antes e depois do horário no cartório, trabalhava sábado e domingo, vendia férias, fazia o que podia para juntar dinheiro para pagar a faculdade", conta o irmão, Anderson da Silva Santos.

Elaine atuava em escolas aos finais de semana para conseguir desconto, estudava de madrugada, ajudava um professor na correção e elaboração de provas, tudo para ajudar no custeio do curso superior. Até que conseguiu uma bolsa de estudos integral.

Em 2008, Elaine conseguiu uma vaga de estágio na TV Canção Nova, emissora de televisão dedicada à comunidade católica.

"Ela era muito focada, não se abalava por qualquer coisa, era muito batalhadora. Passou por quase todas as áreas aqui da nossa Redação, desde produção, apresentação de diferentes programas. Ela também chegou a dirigir o jornal por algum tempo. E era uma pessoa que tudo que fazia, fazia bem feito e fazia com alegria mesmo", diz a colega e amiga Fernanda Ribeiro.

"Ela morreu no dia em que comemorava oito anos de casamento. Nosso casamento teve uma diferença de três semanas. Nossos filhos nasceram com poucos meses de diferença também. A gente tinha muita troca profissional, de vida, de maternidade", conta Ribeiro.

Além do profissionalismo e do sorriso, Elaine também era conhecida por ser generosa. Em especial, dava atenção a estagiários e pessoas que estavam começando, transmitindo o conhecimento que detinha.

Ela morreu no dia 21 de novembro, aos 38 anos, grávida de 23 semanas, em decorrência de uma pneumonia e infecção generalizada.

"Todos irão sentir falta e nunca vão esquecer dela. Será lembrada como uma filha maravilhosa, uma irmã parceira, que me apoiava, uma esposa que construiu sua família com amor e uma mulher batalhadora que realizou um sonho de Deus lindo em sua vida", afirma o irmão.

Elaine deixou a mãe Flávia Onilda da Silva Santos, o irmão, o filho Léo Santos Toledo, e o marido Fernando Carvalho Toledo.

