Mulher desaparecida é achada com vida após acidente de lancha na Bahia; dois morreram

Uma mulher foi encontrada com vida horas depois de ter sofrido um acidente que envolveu duas lanchas na região de Boipeba, no município de Cairu, no baixo sul da Bahia, nesta sexta-feira (29).

Ela, que não teve o nome divulgado, desapareceu após as duas embarcações se chocarem no trecho conhecido como Rio do Inferno, destino turístico do estado. Duas pessoas morreram.

Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Mário André Machado Cabral, 34, e Larissa Fanny Galantini Pires, 35. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Valença, também no baixo sul.

Duas embarcações se chocaram no trecho conhecido como Rio do Inferno, na região de Boipeba, no município de Cairu, sul da Bahia nesta sexta-feira (29). - Reprodução/Cidadão Repórter

A mulher resgatada está no Hospital Regional de Santo Antonio de Jesus, no Recôncavo baiano, com o quadro de saúde estável. Ela estava na embarcação que saiu de Valença com destino a Boipeba. De acordo com a polícia, o piloto dessa lancha foi gravemente atingido na colisão e está internado, mas sem risco de vida.

A colisão foi registrada por volta de 15h30, quando as embarcações se chocaram partindo uma delas ao meio. Após colidir, a lancha afundou e as duas pessoas morreram ainda no local, antes de receberem atendimento médico.

A outra lancha vinha no sentido contrário, fazendo um passeio de volta à ilha. Segundo a Polícia Civil, o condutor apresentava sinais de embriaguez e foi preso em flagrante. Ele foi encaminhado à Delegacia Territorial de Cairu.

O delegado José Raimundo Nery Pinto confirmou, neste sábado (30), que o piloto estava embriagado quando se envolveu no acidente e disse que o suspeito é reincidente. "Teve uma situação, meses atrás, em que ele também fazia uso de bebida alcoólica e se envolveu em um acidente, em que uma pessoa se lesionou levemente", afirmou.

A polícia também apura se o condutor estaria navegando com excesso de velocidade. "Pelo que foi apurado pela Polícia Civil e também pela Marinha, ele seguia com velocidade excessiva", disse o delegado.

O nome do preso não foi divulgado, por isso, a reportagem não conseguiu localizar a defesa dele. De acordo com a polícia, ele tem licença para pilotar e a carteira, que foi aprendida pela Marinha, está dentro do prazo de validade.

A Capitania dos Portos da Bahia disse, em nota, que enviou militares ao local ao saber do ocorrido. A Marinha ainda se solidarizou com os familiares das vítimas e disse que vai instaurar um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. Em seguida, o documento deve ser enviado ao Tribunal Marítimo.