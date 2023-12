Prefeitura de Maceió quer renegociar acordo de R$ 1,7 bi feito com Braskem em julho

São Paulo | Reuters

A prefeitura de Maceió afirmou nesta quarta-feira que enviou à Braskem um pedido para renegociar os termos do acordo de 1,7 bilhão de reais assinado com a empresa em julho por conta dos estragos causados pelo afundamento do solo da cidade.

A prefeitura afirmou que o mapa de riscos e ações prioritárias foi ampliado em uma quinta versão e, por isso, a cidade cobra "reabertura imediata de nova mesa de negociação", a fim de se apurar a ocorrência de novos danos ao município, segundo pedido encaminhado na véspera à companhia.

Mulher escreve cartaz com questionamentos à Braskem - Jonathan Lins/Reuters

De acordo com o ofício, a apuração tem por finalidade promover a complementação da indenização, que anteriormente foi ajustada com base na quarta versão do mapa de riscos.

A atualização, divulgada no final de novembro, foi base para a inclusão da área do Bom Parto no programa de realocação da Braskem, de acordo com a prefeitura.

"Com base em estudos técnicos apresentados pela prefeitura de Maceió, a Justiça Federal determinou que a Braskem realoque famílias do Bom Parto", disse à época o prefeito da cidade alagoana, João Henrique Caldas, em nota.

Além de ampliar a área de realocação, o monitoramento foi intensificado, de acordo com a prefeitura. O aprimoramento, no entanto, não indica riscos imediatos à população.

Procurada, a Braskem não pôde comentar o assunto de imediato.