21 estados e o DF têm alertas de chuva forte para esta terça (23)

São Paulo

Alertas emitidos pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) apontam que 21 estados e o Distrito Federal têm potencial para chuvas intensas nesta terça-feira (23).

Apenas Alagoas, Amapá, Paraíba, Rio Grande do Norte e Roraima não receberam os avisos do órgão federal ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária.

Há casos de estados com alertas amarelo, para potencial, e laranja, de perigo iminente, como São Paulo e Minas Gerais. Ou seja, pode chover mais forte em determinada região.

Mapa do Inmet com alertas de chuva para esta terça-feira (23) indica perigo potencial (amarelo), perigo (laranja) e grande perigo (vermelho) - Reprodução

Segundo informativo meteorológico divulgado na tarde desta segunda (22) pelo Inmet, volumes de chuva que poderão ultrapassar 90 mm devem ser registrados em partes das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste.

"Nas regiões Centro-Oeste e Sudeste são previstas chuvas intensas, com volumes maiores que 80 mm, que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de ventos e trovoadas", diz o documento.

O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) aponta que é alta a possibilidade de ocorrência de eventos com potencial para estragos na Grande São Paulo, no Vale do Paraíba e no litoral paulista, bem como na região metropolitana do Rio de Janeiro e na Zona da Mata mineira, devido à previsão de pancadas de chuva e acumulados significativos. Há, nesses locais, riscos de formação de enxurradas, inundações e alagamentos em áreas com sistema de drenagem deficiente.

"A chuva será provocada por muita umidade chegando do Norte para o Sudeste, além de circulação de ventos e infiltração marítima que mantém a condição de tempo instável por vários dias", diz a Climatempo Meteorologia.

Nos últimos dias, entre sexta (19) e domingo (21), quatro pessoas morreram por causa das chuvas no estado de São Paulo. Quase 500 ficaram desabrigadas.

Ao contrário do que aconteceu na semana passada, porém, em que o calor teve grande influência nos temporais, a chuva dos próximos dias será combinada com temperaturas mais amenas, inclusive no interior, aponta a Climatempo. As máximas no município de São Paulo deverão oscilar entre 22ºC e 24°C na quinta-feira (25), feriado do aniversário da cidade.

Nas demais regiões do país, afirma o Inmet, a previsão indica chuvas de aproximadamente 50 mm.

No Nordeste, os volumes previstos superam os 100 mm e os alertas são, principalmente, para a Bahia e o Piauí, de acordo com o boletim.

No Sul, que tem sofrido desde o início do ano com alagamentos e falta de energia elétrica, estão previstas pancadas de chuva devido a uma convergência de umidade, que favorecerá instabilidades no decorrer da semana em áreas do leste do Paraná e de Santa Catarina. Já no interior deve chover menos que nos últimos dias.

No Norte estão previstas pancadas de chuvas durante a semana com valores maiores que 50 mm em praticamente toda a região, mas principalmente no Pará, Amapá, em Rondônia e no Tocantins.