Desabamento provocado por explosão deixa três mortos em Aracaju

Rio de Janeiro

Três pessoas morreram após um prédio residencial explodir e desabar parcialmente no bairro Santo Antônio, em Aracaju, neste domingo (31). Segundo o Corpo de Bombeiros, outras 14 pessoas ficaram feridas, sendo que duas seguem internadas.

Um homem de 70 anos teve 90% do corpo queimado e está entubado em estado grave. Um jovem de 18 anos passou por uma cirurgia nos olhos e o quadro de saúde é considerado estável, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde.

Parte de residencial desabou após explosão em Aracaju neste domingo (31). - Divulgação/Corpo de Bombeiros

As demais vítimas que apresentavam escoriações leves foram atendidas no local do acidente e após avaliação receberam alta.

As equipes de resgate buscam por ao menos três pessoas desaparecidas nesta segunda-feira (1º). Cães farejadores indicaram dois pontos onde estão concentradas as buscas pelas vítimas desaparecidas.

"É um trabalho de formiguinha, tem que ser bem devagar, tem que ter muito cuidado. Você quebra, perfura uma parede ou laje, remove, escora, porque está tudo ali. Está tudo encaixado dentro de um desabamento", disse o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Fábio Cardoso.

Cerca de 40 bombeiros trabalham na retirada dos escombros e escoramentos das paredes no local, que foi isolado.

"Só vamos parar após a retirada desses desaparecidos. Estamos dando o suporte técnico com os engenheiros e levantamento de logística para atuação", afirmou o coordenador da Defesa Civil Estadual, Luciano Queiroz.

A suspeita é de que a explosão teria sido provocada pelo vazamento de gás de um botijão no térreo do prédio de dois andares. Com a explosão, parte da estrutura cedeu causando o desabamento. Segundo os Bombeiros, a edificação, que abriga 44 apartamentos, não era regularizada.

Uma equipe do Instituto de Criminalística faz, nesta segunda, uma avaliação para identificar as causas da explosão e do desabamento do prédio. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Após explosão e desabamento, equipes de resgate fazem buscas por possíveis vítimas nesta segunda-feira (1º). - Reprodução

Vítimas identificadas

Os corpos das três vítimas do desmoronamento foram liberados pelo Instituto Médico Legal. Segundo o diretor do IML, Victor Barros, as três mortes aconteceram por ação contundente provocada pelo desmoronamento da unidade residencial que atingiu as vítimas.

Elas foram identificadas como Isla Solimar Batista Santos, 20 anos; Weslly André Santos, 20; e Guilherme Alves de Souza, 21. Os três tinham lesões principalmente na região da cabeça e algumas escoriações no corpo.

Casal que morava há pouco tempo na cidade, Isla e Weslly são naturais de Japoatã (a cerca de 90 km de Aracaju), para onde os corpos foram levados. Já Guilherme será enterrado na capital.