Helicóptero da Marinha tomba durante treinamento em Manaus

São Paulo

Um helicóptero da Marinha caiu na manhã desta sexta-feira (12) na Base Aérea de Manaus. Não houve feridos graves e as causas do acidente não foram informadas.

Segundo a Marinha, a aeronave 7055, do 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Noroeste (EsqdHU-91), sofreu o acidente durante um voo de adestramento.

Helicóptero da Marinha após queda na Base Aérea de Manaus, na manhã desta terça-feira (12) - Reprodução

Os tripulantes da aeronave foram atendidos no Hospital de Aeronáutica de Manaus e passam bem.

Questionada, a Marinha não informou quantas pessoas estavam no helicóptero. "As causas e circunstâncias do acidente estão sendo apuradas", disse em nota.

Uma foto que circula nas redes sociais mostram o helicóptero tombado no chão.

Esse é o quarto acidente com helicóptero no país em menos de duas semanas.

Nesta sexta, foi encontrado um helicóptero que decolou no último dia 31 do aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. Os destroços da aeronave foram achados em uma área de mata fechada em Paraibuna (SP). Quatro pessoas morreram.

Na terça-feira (2), um helicóptero com quatro pessoas caiu em área do lago de Furnas, no município de Capitólio (a 279 km de Belo Horizonte), em Minas Gerais.

Um dos tripulantes morreu no acidente. A vítima foi um homem de 44 anos que trabalhava como piloto de lancha na região, segundo a polícia. A corporação não divulgou o nome dele.

As outras três pessoas que estavam no voo foram resgatadas com vida e encaminhadas para atendimento médico. As circunstâncias do acidente são investigadas.

No mesmo dia, a queda de um helicóptero matou um homem de 43 anos em Santa Luzia (MA) —a 294 km de São Luís. A vítima, identificada como José Rondinelle da Encarnação Rodrigues, estava sozinha e morreu na hora.

No sábado passado (6), o advogado Sérgio Roberto Alonso, 74, morreu na queda de um planador em uma área de plantação de cana-de-açúcar às margens do km 298 da rodovia Marechal Rondon, em Lençóis Paulista (SP).