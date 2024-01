Pista do Galeão é fechada para pousos após Light instalar postes indevidos em rodovia

Aeroin

Uma das pistas do Aeroporto do Galeão está fechada para uso em um sentido devido a um poste instalado indevidamente numa estrada. A informação é da própria Aeronáutica, que, através dos Notams (Avisos aos Aeronavegantes) de número E0344/24N e E0343/24R, informa que existem ao menos 11 postes que violam o plano básico de zona de proteção do aeródromo.

Estes postes estão todos localizados na estrada do Galeão, que é a única via de acesso ao aeroporto para quem chega de fora da Ilha do Governador. Os postes têm 13 metros de altura cada e, por causa disso, interferem na zona de segurança necessária em torno do aeroporto para que as aeronaves façam um pouso seguro.

Área internacional do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro - Eduardo Anizelli - 11.jul.2022/Folhapress

Nos últimos dias, as reclamações sobre a Light, concessionária de energia do Rio de Janeiro, têm subido, dada uma falta de alimentação adequada a toda a Ilha do Governador, por consequência gerando falta de energia no aeroporto internacional, que tem que desligar o ar-condicionado em pleno verão carioca.

Os postes teriam sido colocados para resolver parte deste problema, mas acabaram criando outro, já que a sua altura e proximidade com a cabeceira 33 resultaram na violação do plano básico de proteção, e assim os pousos pela cabeceira 33 e as decolagens a partir da cabeceira oposta, a 15, foram proibidos.

Desta maneira se tem notado hoje nos aplicativos de rastreamento de voos o uso mais constante da pista 10/28, que é a segunda maior do país, com 4.000 metros de comprimento, porém, é mais distante do terminal de passageiros, o que impacta no tempo de taxiamento e, logo, de viagem.