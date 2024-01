Projeto Fotografia Paulistana faz aniversário e ganha novas imagens históricas de SP

São Paulo

Manutenção do relógio da estação Júlio Prestes, natação em pleno rio Tietê e trem da Cantareira cruzando uma feira livre em Santana. O projeto Fotografia Paulistana recebe um novo lote com 130 fotos do acervo do jornal e mostra a trajetória da cidade em imagens históricas, de 1920 até hoje.

Acesse a página aqui.

Fatos históricos das últimas décadas, o cotidiano dos bairros da cidade nos anos 1980 e a transformação das marginais são imagens que o leitor poderá encontrar.

Acervo contém mais de 500 fotos, que podem ser filtradas por década, regiões da cidade ou temas.

O relojoeiro Antônio Rodrigues faz manutenção no relógio da Estação Júlio Prestes, em São Paulo - Lalo de Almeida - 15.jan.2006/Folhapress

O objetivo é ampliar o acervo com registros de leitores. Quem tiver uma foto da cidade e quiser vê-la publicada na página deverá preencher um formulário online com informações sobre autor e imagem. Uma equipe de curadores selecionará as melhores. É importante que o leitor seja o autor da foto.