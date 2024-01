Rio de Janeiro pode ter mais chuva nesta segunda (15)

São Paulo

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) alerta para perigo potencial, em todo o estado do Rio de Janeiro, pelo acúmulo de chuva.

O alerta do instituto teve início no domingo (14) e se estende até 10h de segunda (15).

Com chuvas de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm no dia, o Inmet aponta para baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos.

Tanto o Inmet quanto o Cemaden-RJ (Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Rio de Janeiro) preveem mais chuva para esta segunda. Para terça, o Inmet fala em possibilidade de chuvas isoladas. Para os dias seguintes, o instituto, por enquanto, só cita presença de nuvens.

Árvore cai no bairro do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro - @OperacoesRio no X

Segundo o Inmet, a mínima para segunda na capital do Rio de Janeiro é de 24°C e a máxima de 34°C. O instituto aponta que, depois, a temperatura deve aumentar ainda mais, chegando à mínima de 26°C e máxima de 37°C na quarta-feira (17).

Mais cedo, no domingo, o Cemaden-RJ também soou o alerta para riscos muitos altos hidrológico e também de deslizamentos, devido ao acumulado de chuvas dos últimos dias, mais a chuva prevista para o dia.

As fortes chuvas no Rio de Janeiro e na região metropolitana deixaram 11 mortos. Devido à situação, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), decretou situação de emergência no município.

A chuva chegou a alagar o subsolo do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, e o aparelho de saúde ficou sem energia.

Um alagamento chegou a interditar o trânsito durante a manhã em um trecho da avenida Brasil, uma das principais vias da cidade.

A prefeitura pediu para a população não se deslocar pela cidade.

São Paulo

A parte norte do estado, englobando Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, está sob alerta de perigo potencial devido a chuvas intensas. O alerta começou na manhã de domingo e se estende até 10h desta segunda.

O Inmet aponta que não deve haver chuva nessa segunda na capital paulista. Mas há chance de chuva isolada na terça (16). Assim como para o Rio de Janeiro, para os dias seguintes, o instituto cita, por enquanto, poucas nuvens.

Já o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo) indica possibilidade de pancadas de chuva isoladas nas tardes de segunda e de terça. O órgão classifica como baixo o potencial das tempestades.

O centro também afirma que, após uma noite de domingo quente na cidade, nesta segunda-feira o calor deve continuar, com mínima de 21°C e máxima de 30°C. A mínima e a máxima dadas pelo Inmet são praticamente idênticas —20°C e 30°C, respectivamente.

O Inmet indica que os dias seguintes (até dia 18) podem ser mais quentes, com mínimas acima 22°C e máximas acima de 30°C.