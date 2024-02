Ao vivo: ministro Lewandowski dá explicações sobre fuga de detentos em prisão de segurança máxima

Acompanhe o pronunciamento do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, sobre a fuga de dois detentos do presídio de segurança máxima federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

Mais cedo, o secretário nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça, André Garcia, disse que, se os protocolos de segurança da penitenciária federal de Mossoró (RN) tivessem sido seguidos rigorosamente, as duas fugas inéditas no sistema não teriam acontecido.

Ricardo Lewandowski, durante cerimônia em que tomou posse como ministro da Justiça - Lucio Tavora - 1º.fev.24/Xinhua

"Não há chance de acontecer uma fuga se os protocolos de segurança forem observados. É muito provável que os procedimentos de segurança não tenham sido empregados da forma como deveriam ser", disse Garcia durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (15) em Mossoró.

Os fugitivos foram identificados como Rogério da Silva Mendonça, 36, conhecido como Tatu, e Deibson Cabral Nascimento, 34, chamado de Deisinho. Segundo as investigações, eles são ligados ao Comando Vermelho.