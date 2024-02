Chuva deve voltar com força à Grande SP nesta quarta (28)

São Paulo

Moradores da região metropolitana de São Paulo têm experimentado nos últimos dias uma sensação de tempo abafado, provocado pelo predomínio do sol durante o dia e por uma maior nebulosidade entre a tarde e a noite. Esse cenário, influenciado pela brisa marítima, costuma provocar pancadas de chuva mais isoladas, muitas vezes sem potencial para alagamentos.

Nesta quarta-feira (28), porém, a previsão do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo aponta para a possibilidade de chuvas mais fortes na capital.

Como nos dias anteriores, será mais um dia abafado com sol entre nuvens e temperaturas em elevação, segundo o CGE. Na Grande São Paulo, as mínimas devem ficar em torno dos 22°C, e as máximas podem superar os 31°C. Na Baixada Santista, a máxima pode chegar aos 35°C.

O CGE alerta para a possibilidade de chuvas acima da média na região metropolitana de São Paulo nesta quarta-feira (28), com potencial de provocar alagamentos - Felipe Bächtold - 12.jan.2024/Folhapress

"A propagação de áreas de instabilidade provoca chuvas na forma de pancadas de moderada a forte intensidade, com raios e rajadas de vento, principalmente entre a tarde e a noite", destaca o CGE, alertando para a chance de quedas de árvores e formação de alagamentos em caso de precipitação localizada.

Se isso ocorrer, o CGE deve manter a região em alerta para alagamentos e transbordamentos de córregos, o que deixa as equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros de prontidão.

Nesta terça (27), termômetros das estações meteorológicas da Prefeitura de São Paulo superaram os 32°C, e os índices de umidade atingiram valores próximos aos 45%. A chuva, contudo, chegou a apenas alguns municípios da Grande São Paulo, e em menor volume.

Os dados do CGE mostram que fevereiro acumula 165,6 mm de chuva, o que corresponde a 75,6% dos 219,1 mm esperados para o mês.

Na quinta (29), a previsão indica que o sol aparece entre nuvens, deixando o tempo abafado na Grande São Paulo. A temperatura deve variar de 21°C a 30°C, e no final da tarde retornam as condições para pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, raios e rajadas de vento.

Tempestades no Sul, Norte e Nordeste

Enquanto a região central do Brasil, incluindo o Sudeste, mantém o padrão de chuvas de verão, com muito calor durante o dia e pancadas isoladas entre a tarde e a noite, a previsão para os extremos do país aponta para a ocorrência de tempestades nesta quarta-feira.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alertas de perigo para chuvas acima da média entre o norte do Rio Grande do Sul e o sul do Paraná; extremo leste do Amazonas, norte de Rondônia e todo o Acre; e uma faixa entre o leste do Pará e o Rio Grande Norte, além do litoral paraibano e pernambucano.

Nesses locais, segundo o instituto, há previsão de até 100 mm de chuva em um período de 24 horas e ventos intensos de 60 km/h a 100 km/h, com grande potencial de provocar quedas de árvores, descargas elétricas e alagamentos.