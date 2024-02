Comitiva com representantes de ONGs de direitos humanos é abordada pela Rota na Baixada Santista

São Paulo

Uma comitiva formada por membros de organizações de direitos humanos foi abordada por policiais militares da Rota na entrada da favela Sambaiatuba, em São Vicente, na tarde deste domingo (11).

O grupo saiu de São Paulo nesta manhã e foi até a Baixada Santista ouvir relatos e prestar atendimento para familiares após a morte de 19 pessoas pela Polícia Militar. A série de casos começou depois do assassinato do soldado da Rota Samuel Wesley Cosmo, 35, em 2 de fevereiro.

O grupo estava em uma van quando policiais militares, armados com fuzis, se aproximaram com uma viatura e, de acordo com integrantes da comitiva, questionaram se o grupo tinha passagem pela polícia. Parte dos integrantes das ONGs estava gravando vídeos de dentro do automóvel.

A ouvidora nacional de Direitos Humanos, Luzia Cantal, o ouvidor da polícia, Claudinho Silva, e o deputado Eduardo Suplicy (PT) contam as marcas de tiro em um muro - Divulgação/Lucas Martins/Assessoria Suplicy

A ouvidora nacional de Direitos Humanos, Luzia Cantal, e o ouvidor da Polícia de São Paulo, Claudinho Silva, então deixaram o carro em que estavam, atrás da van, e foram conversar com os policiais.

A diretora-executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, que estava dentro da van, afirma que a situação deixou em pânico familiares de vítimas que também estavam no interior do veículo.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a Polícia Militar não realizou uma abordagem. Segundo a PM, os agentes estavam em patrulhamento quando notaram pessoas filmando de dentro de uma van.

"Policiais militares que faziam policiamento na região abordaram a van para orientações de segurança. Cientes, os passageiros informaram os agentes que permaneceriam no local. Com isso, os PMs, que não chegaram a descer da viatura, seguiram com o patrulhamento em outras áreas. Não houve tumulto", afirma a SSP, em nota.

Entre os depoimentos que foram recebidos durante o dia, está o relato da morte de um jovem com deficiência visual.

Até por volta das 19h30, o grupo ainda estava incursões por São Vicente.

Quem também acompanhou o grupo foi o deputado estadual Eduardo Suplicy (PT). No momento da abordagem policial, porém, ele já estava a caminho de São Paulo.

Suplicy passou a manhã com o pai de um homem baleado duas vezes por um PM em uma rua de São Vicente na sexta-feira (9). A cena foi registrada em vídeo.

Suplicy contou ter acompanhado o homem até uma delegacia, onde ele prestou depoimento e contou sua versão sobre a ocorrência. Até então, somente havia um documento com a narrativa dos policiais.

O homem já havia descrito à Folha que a abordagem violenta teve início após seu filho se recusar a colocar as mãos na cabeça.

"Constitui a necessidade urgente de o governador Tarcísio de Freitas e o secretário da Segurança, [Guilherme] Derrite providenciar a instrução para a Polícia Militar e os órgãos da Polícia Civil, aos responsáveis de segurança pública, para não estarem abusando do poder policial para ferir direitos humanos que são consagrados na constituição brasileira", diz Suplicy.

"A minha impressão é que para um estado, o mais desenvolvido do Brasil, não podemos ter no estado de São Paulo uma polícia que age com tamanho grau de arbitrariedade e desrespeito aos seres humanos."