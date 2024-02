Componentes da Mocidade Alegre vão ao delírio com 12º título do Carnaval paulistano

São Paulo

O barracão da Mocidade Alegre, campeã do Carnaval de São Paulo neste ano, se uniu na noite desta terça-feira (13) para cantar o samba-enredo que levou a escola a seu 12º troféu.

Sob o tema "Brasiléia Desvairada: a Busca de Mário de Andrade por um País", a letra traz tem um refrão animado. "Bordei um país de felicidade, na voz da minha Mocidade", diz o trecho que levou à loucura os milhares de foliões presentes no endereço entre charmosas casas no Limão, bairro da zona norte paulistana.

A chegada do troféu de campeão à quadra, levado pela presidente Solange Cruz Bichara, foi emocionante. "A arte também mora no Limão", frase puxada pela escola em todos os desfiles, era gritada por todos enquanto o objeto dourado fazia sua procissão ao palco do barracão.

Integrantes da Mocidade Alegre comemoram o bicampeonato do Carnaval paulistano na quadra da escola no bairro do Limão - Eduardo Knapp/Folhapress

"É muita emoção. Esse troféu é de todos, da comunidade. Meu muito obrigado a todos aqui. Agora vamos festejar. A casa é pequena, mas é nossa e abriga toda essa paixão", disse a presidente, enquanto subia ao palco para agradecer à comunidade e exaltar o bicampeonato do Carnaval de São Paulo.

Bichara terminou seus agradecimentos com o lema da agremiação: "A vitória vem da luta. A luta vem da força. E a força vem da união".

Aline Oliveira, rainha de bateria da Mocidade Alegre, deu um show de carisma durante a comemoração do título. Ela beijou cada um dos torcedores que cruzaram seu caminho no barracão durante a noite desta terça e exibiu todo seu molejo sambando em várias oportunidades.

"É mágico. Um dos melhores momentos da minha vida. Eu sou sortuda de estar aqui", disse à Folha.

Festa do 12º título da Mocidade

Diego Motta e Natália Lago, casal de mestre-sala e porta-bandeira nota dez pela Mocidade Alegre, dizem estar espantados com seu desempenho no sambódromo do Anhembi.

"É difícil acreditar. Essa é a prova de que tudo feito com amor dá muito certo", disse Natália.

O casal foi escolhido em concurso interno no último ano e teve como desafio manter a tradição da agremiação, chamada de Morada do Samba, de apresentações perfeitas de seus casais. Nos últimos anos, todos saíram da avenida com nota máxima.

"E ainda temos muitos carnavais pela frente para fazer trabalhos ainda melhores", ressaltou Natália.

O entorno da quadra da Mocidade ganhou ares de bloco noturno com a comemoração. Enquanto componentes festejavam o 12º título da Morada do Samba, ambulantes chegaram em profusão no endereço no bairro do Limão. Logo, a rua foi fechada por polícia e fiscalização de trânsito, e pessoas começaram a se aglomerar entre os carrinhos carregando bebidas alcoólicas.

"Toda oportunidade é lucro para quem precisa muito de grana, né?", diz a vendedora Soraia Vieira, 45, enquanto oferecia cervejas muito geladas "para aliviar o calorão desse povo animado".