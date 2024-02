Foliões lotam Ibirapuera em pré-Carnaval de São Paulo

A folia no Ibirapuera, na zona sul de SP, começou ainda na manhã deste sábado (3) com o Bloco Estado de Folia, do cantor Chico César, animando o público no pré-Carnaval de São Paulo.

Ao redor do trio, paulistanos e turistas balançavam asas de borboleta, capas e coroas cantando os hits do cantor paraibano. Entre os foliões, muitas famílias como a do comerciante Júnior dos Santos, 47.

Buscador de blocos Ferramenta da Folha reúne dados de 1.320 desfiles de 2 a 18 de fevereiro Veja os dias, horários e locais das atrações de rua em São Paulo, Rio e BH

Natural de Pernambuco, a família mora em São Paulo há cinco anos e passa o Carnaval no Ibirapuera.

Multidão acompanha apresentação do Bloco Estado de Folia com o cantor Chico César, no Ibirapuera, zona sul de SP, neste sábado (3) - Adriano Vizoni/Folhapress

"No ano passado, viemos todos vestidos de palhaços. Neste ano, viemos com a bandeira em homenagem ao Alceu Valença", disse Flávia dos Santos, 48. O artista pernambucano é outra atração prevista para este sábado.

"O clima geral é diferente porque em Pernambuco todos os lugares respiram o Carnaval e aqui a festa fica restrita a alguns locais", avalia Júnior.

"Mas é muito organizado, seguro", elogia. "E é uma construção. Daqui a alguns anos será ainda melhor".

A organização também foi bem avaliada por outros foliões. "É o primeiro ano em que colocam pulseiras nas crianças, com nome e número de telefone, que tiveram essa preocupação com elas", comentou Anna Barcelos, 45.

Ela e o marido, Rodrigo Prada, 46, chegaram às 11h com os filhos de 11 e 16 anos, identificados com pulseiras em amarelo neon.

Para eles, a festa tem apenas um ponto a melhorar. "Cadastraram mais ambulantes do que a capacidade aqui. Parece que tem mais vendedor do que público", observou Prada.

Diante da concorrência, o vendedor Vinícius da Silva, 25, tentava chamar a atenção: "Ô, rapaz, tá faltando um energético aí para dar uma animada", gritava a um rapaz que passava

"Pelo horário, achamos que teria mais gente", comentou a vendedora Thaís Félix, 18. "É o bloquinho dos ambulantes".

Os dois estão em seu primeiro ano de vendas no Carnaval. Antes de se cadastrarem, pesquisaram vídeos sobre o movimento e os lucros dos ambulantes em anos anteriores e chegaram animados.