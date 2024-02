Harmonia será o critério de desempate de notas das escolas de samba de SP

São Paulo

A harmonia será o critério de desempate de notas para as escolas de samba que desfilaram no Carnaval de São Paulo em 2024. O sorteio que definiu a regra foi realizado na tarde desta segunda-feira (12) na sede da Liga Independente das Escolas de Samba, na zona oeste paulistana.

Destaque da Acadêmicos do Tucuruvi, escola que desfilou na manhã deste domingo (11), em São Paulo - Karime Xavier/Folhapress

A divulgação das notas será realizada nesta terça (13), a partir das 16h. A TV Globo vai transmitir ao vivo as apurações e, depois, as transmissões estarão disponíveis na plataforma de streaming Globoplay.

Serão nove quesitos avaliados na seguinte sequência: evolução; comissão de frente; fantasia; enredo; samba-enredo; bateria; alegoria; mestre-sala e porta-bandeira; e harmonia.

A apuração das notas ocorre no Anhembi, sem a presença do público e restrita aos representantes das agremiações. Os horários previstos são: 16h para o Grupo Especial, 18h para o Grupo de Acesso 1 e 20h para o Grupo de Acesso 2.

Ao todo, a votação conta com 45 jurados (36 titulares e nove suplementes), cinco por quesito. As notas variam de 9 a 10 com casas decimais. São lidas por quesito e a menor delas é descartada. Ao final, as quantias são somadas e as duas escolas que tiverem as menores pontuações totais serão rebaixadas, disputando o Carnaval 2025 no Grupo de Acesso I.

Em São Paulo, 14 agremiações disputam o título do Carnaval 2024: Camisa Verde e Branco 2, Barroca Zona Sul, Dragões da Real, Independente, Acadêmicos do Tatuapé, Mancha Verde, Rosas de Ouro, Vai-Vai, Tom Maior, Mocidade Alegre, Gaviões da Fiel, Águia de Ouro, Império de Casa Verde e Acadêmicos do Tucuruvi.

Os desfiles do Carnaval na capital foram abertos na noite de sexta-feira (9) com a velha guarda do samba de diversas escolas de São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes (MDB) foi vaiado pelo público ao abrir os desfiles, no Sambódromo do Anhembi (zona norte da capital).

Também houve quem gritasse "Boulos" e "faz o L" da arquibancada, em referência ao deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), pré-candidato e provável concorrente de Nunes na disputa pela Prefeitura de São Paulo nas eleições municipais deste ano.

A primeira noite de desfiles do Grupo Especial foi marcada por enredos com referências à África, pela homenagem ao ex-jogador Adriano Imperador e pela cena de uma bailarina atravessando a avenida na ponta dos pés. Entre as escolas, chamaram a atenção principalmente a Mancha Verde, a Rosas de Ouro e a Dragões da Real.

A volta da Vai-Vai à elite do Carnaval, e os desfiles da atual campeã Mocidade Alegre e da Império de Casa Verde foram os destaques da segunda e última noite de apresentações do Grupo Especial de São Paulo, que terminou na manhã deste domingo (11).

Já Gaviões da Fiel levantou a arquibancada com enredo futurista e Tom Maior, Águia de Ouro e Acadêmicos do Tucuruvi levaram lindas homenagens para a avenida.

Vai-Vai foi a primeira a desfilar, fazendo o público agitar as tradicionais bandeirinhas na arquibancada e cantar o samba em homenagem aos 40 anos do movimento hip-hop.

A Saracura apresentou um passeio pelos anos 1970 e 1980, enchendo a avenida de empoderamento negro —com peruca black power em diversas fantasias— e referências ao hip hop na cidade de São Paulo. Expoentes do movimento, como Nelson Triunfo, a cantora Negra Li e integrantes dos Racionais MC's e participaram do desfile.

O grupo do rapper Mano Brown —que acompanhou os puxadores do samba— foi homenageado em uma das alas, batizada com nome do álbum "Sobrevivendo no Inferno".